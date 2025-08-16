augusztus 16., szombat

Nem hagyta magát megtéveszteni...

3 órája

A NAV kutyája szagolt ki több száz doboz cigarettát az M7-es autópályán (videóval)

​A pénzügyőrök ismét sikeresen lelepleztek egy cigarettacsempészt, amelyben a négylábú kopó, Supra is a segítségükre volt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiképzett kutyája az M7-es autópályán kapott szimatot.

Feol.hu
A NAV kutyája szagolt ki több száz doboz cigarettát az M7-es autópályán (videóval)

A NAV cigarettakereső kutyája, Supra, nem hagyta magát megtéveszteni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményében részletezi, hogy három felnőtt és egy négyéves gyerek utazott abban a Seat kocsiban, amelyben – mint kiderült – mintegy 1,4 millió forintot meghaladó csempészett dohányáru volt.

A NAV cigarettakereső kutyája nem hagyta magát megtéveszteni, csempészett árut szimatolt ki az M7-esen. A lefoglalt cigaretta csaknem másfél millió forintot ér.
Közel 1,5 millió forint értékű dohányárút foglalt le a NAV. 
Forrás: NAV

NAV: Nagy leleplezés

Bár az autóban ülő felnőttek tagadták, hogy illegális árut szállítanának, Supra, a cigarettakereső kutya szimatot fogott, ezért a pénzügyőrök mindent megnéztek. A négylábú segítségével több rejtekhelyen is rábukkantak az álcázott árura: összesen 803 doboz bolgár zárjegyes cigarettát a tetőkárpit, a pótkerék, a padlószőnyeg és az oldalsó kárpitok alá rejtettek. A sofőr a nagy leleplezés után – amely az M7-es autópályán történt – végül beismerte tettét.

A büntetés sem marad el

Amint a NAV közleményében kiemeli, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sikertelen próbálkozónak közel 3 millió forint bírsággal kell számolnia.

Mindeközben néhány nappal arról számoltunk be, hogy 1,3 milliárdos illegális bizniszt buktatott le a NAV Fejér vármegyében. Részletek ITT!

 

