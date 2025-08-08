3 órája
Elképesztő fogás: 1,3 milliárdos illegális bizniszt buktatott le a NAV Fejérben
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem a levegőben beszélt még májusban, amikor egy sajtótájékoztatón bejelentette: hajtóvadászatot indít az illegális cigarettagyártással és -kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetek ellen. A NAV által közölt eredmények önmagukért beszélnek: több mint 19,5 millió szál hamis cigarettát, közel 8 tonna dohányt és 18,5 ezer Elfbart is találtak a nyári időszakban. Ám a legnagyobb fogás Pest és Fejér vármegyéhez kapcsolódik.
Több férfit is őrizetbe vettek a rajtaütés során, nem volt menekvés.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Facebookra feltöltött videójában az fentebb említett országos eredmények mellett legnagyobb fogásként egy Pest és egy Fejér vármegyei raktárhoz köthető akciót említ, amelyet a Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság ért el július elején: az ügyben összesen hét férfit vettek őrizetbe, akik közül a bíróság négy esetben a letartóztatásról, másik három személy kapcsán pedig a bűnügyi felügyelet elrendelésről döntött. A lefoglalt illegális cigaretta kereskedelmi értéke 1,3 milliárd forint.
A rajtaütést részletezve elmesélik, hogy egy gyanús kamion követésével indult akció során lelepleztek egy jól szervezett bűnszervezetet. A raktárak helyszínein összesen 635 ezer doboz cigarettát, valamint a gyártáshoz szükséges alapanyagokat – füstszűrőket, üres cigarettás dobozokat és fóliákat – találtak. Az ügyben összesen hét férfit vettek őrizetbe, akik közül a bíróság négy esetben a letartóztatásról, másik három személy kapcsán pedig a bűnügyi felügyelet elrendelésről döntött.
