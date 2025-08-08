augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füstbe ment tervek

3 órája

Elképesztő fogás: 1,3 milliárdos illegális bizniszt buktatott le a NAV Fejérben

Címkék#Velencei-tó#nagy fogás#bíróság#illegális cigaretta#Fejér vármegye#NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem a levegőben beszélt még májusban, amikor egy sajtótájékoztatón bejelentette: hajtóvadászatot indít az illegális cigarettagyártással és -kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetek ellen. A NAV által közölt eredmények önmagukért beszélnek: több mint 19,5 millió szál hamis cigarettát, közel 8 tonna dohányt és 18,5 ezer Elfbart is találtak a nyári időszakban. Ám a legnagyobb fogás Pest és Fejér vármegyéhez kapcsolódik.

Feol.hu
Elképesztő fogás: 1,3 milliárdos illegális bizniszt buktatott le a NAV Fejérben

Több férfit is őrizetbe vettek a rajtaütés során, nem volt menekvés.

Forrás: NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Facebookra feltöltött videójában az fentebb említett országos eredmények mellett legnagyobb fogásként egy Pest és egy Fejér vármegyei raktárhoz köthető akciót említ, amelyet a Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság ért el július elején: az ügyben összesen hét férfit vettek őrizetbe, akik közül a bíróság négy esetben a letartóztatásról, másik három személy kapcsán pedig a bűnügyi felügyelet elrendelésről döntött. A lefoglalt illegális cigaretta kereskedelmi értéke 1,3 milliárd forint.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem a levegőben beszélt, hajtóvadászatot indít az illegális cigaretta ellen, aminek meg is lett az eredménye.
Elképesztő NAV fogás Pest és egy Fejér vármegyei raktárban.
Forrás: NAV

A rajtaütést részletezve elmesélik, hogy egy gyanús kamion követésével indult akció során lelepleztek egy jól szervezett bűnszervezetet. A raktárak helyszínein összesen 635 ezer doboz cigarettát, valamint a gyártáshoz szükséges alapanyagokat – füstszűrőket, üres cigarettás dobozokat és fóliákat – találtak. Az ügyben összesen hét férfit vettek őrizetbe, akik közül a bíróság négy esetben a letartóztatásról, másik három személy kapcsán pedig a bűnügyi felügyelet elrendelésről döntött.

További részleteket az akciókról ITT olvashat!
 

Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy a nyári szezonban a Velencei-tónál is fokozottan ellenőriz a NAV: a nyugtaadás, a dolgozók bejelentése és az áruk eredete is górcső alatt van a strandokon és piacokon. A részletekről ITT írtunk!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu