Elképesztő fogás: 1,3 milliárdos illegális bizniszt buktatott le a NAV Fejérben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Facebookra feltöltött videójában az fentebb említett országos eredmények mellett legnagyobb fogásként egy Pest és egy Fejér vármegyei raktárhoz köthető akciót említ, amelyet a Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság ért el július elején: az ügyben összesen hét férfit vettek őrizetbe, akik közül a bíróság négy esetben a letartóztatásról, másik három személy kapcsán pedig a bűnügyi felügyelet elrendelésről döntött. A lefoglalt illegális cigaretta kereskedelmi értéke 1,3 milliárd forint.

Elképesztő NAV fogás Pest és egy Fejér vármegyei raktárban.

Forrás: NAV

A rajtaütést részletezve elmesélik, hogy egy gyanús kamion követésével indult akció során lelepleztek egy jól szervezett bűnszervezetet. A raktárak helyszínein összesen 635 ezer doboz cigarettát, valamint a gyártáshoz szükséges alapanyagokat – füstszűrőket, üres cigarettás dobozokat és fóliákat – találtak. Az ügyben összesen hét férfit vettek őrizetbe, akik közül a bíróság négy esetben a letartóztatásról, másik három személy kapcsán pedig a bűnügyi felügyelet elrendelésről döntött.

