Motoros és személyautó karambolozott az M7-esen
Egy sávon halad a forgalom a Balaton felé vezető irányban.
Egy motorkerékpáros és egy személyautó szenvedett utoléréses balesetet az M7-es autópálya 45-ös kilométerszelvényénél, Velence térségében, a Balaton felé vezető oldalon. A motoron és a kocsikban is csak a vezetője utazott. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók és a pákozdi NOÉ Speciális Kutató-mentő ÖTE önkéntes tűzoltói érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon − tájékoztat a katasztrófavédelem.
