Mosógép égett egy székesfehérvári lakásban

Egy mosógép égett egy társasház negyedik emeleti lakásában Székesfehérváron, a Fáy András lakótelepen. A két lakó a székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta az ingatlant. Az egységek egy vízsugárral rövid időn belül eloltották a tüzet, megkezdték a szellőztetést - tájékoztat a katasztrófavédelem.