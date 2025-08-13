Tűzeset
5 órája
Mosógép égett egy székesfehérvári lakásban
A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat.
Egy mosógép égett egy társasház negyedik emeleti lakásában Székesfehérváron, a Fáy András lakótelepen. A két lakó a székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta az ingatlant. Az egységek egy vízsugárral rövid időn belül eloltották a tüzet, megkezdték a szellőztetést - tájékoztat a katasztrófavédelem.
