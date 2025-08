Móri mészáros, aki egyben testvér és barát

Különleges, belső információkkal teli videó készült a móri mészáros esetéről. A móri Erste Bank rablásában részt vett Weiszdorn Róbert kamerák előtt kért bocsánatot az áldozatoktól és azok szeretteitől.

Az elkövető, a móri mészáros nővére állt kamerák elé.

Forrás: FMH-archívum/Nagy Norbert

Lassan két évtizede, 2002 május 9-én két álarcos férfi rohant be a móri Erste Bankba. Weiszndor az ajtót őrizte, míg Nagy László kivégezte a bankban lévőket. Tettéért soha sem tudták felelősségre vonni, mert a fogdán, még a nyomozati szakaszban felakasztotta magát. A Tények által készített anyagban sok különleges részletre is fény derül az elkövetők kapcsolatával kapcsolatban, ahogy arról is, hogy min mentek keresztül az áldozatok, családjaik, és az elkövető családja is. – Soha nem ültek még kamerák elé, 23 éve hallgatnak, csendben tűrik a vádakat, a megaláztatást és a meghurcolást. Most médiatörténelmi pillanatot írunk, ugyanis csak a Naplónak szólal meg a móri mészárosként elhíresült Weiszdorn Róbert családja. Ő volt az, aki 2002-ben Nagy Lászlóval együtt berontott a móri bankba és kegyetlenül kivégzett nyolc embert. Weiszdorn váltig állítja: ártatlanul ül most a rácsok mögött. De mit mond a család? Milyen borzalmakon mentek keresztül az elmúlt évtizedekben? Egyáltalán kiállnak mellette? Vagy hátat fordítottak örökre? Ők másképp tudják, másképp látják ezt az egész ügyet... szerintük semmi sem az, aminek látszik – olvasható és nézhető a Tények című műsorban.

A móri mészáros testvére a kamerák előtt

A Móri Mészárosként elhíresült Weiszdorn Róbert húga a videómegosztó portálon látható képkockákon elmondja, hogy a letartóztatása óta elzárt testvére, Róbert nagyon jó gyermek és testvér volt, aki sosem volt agresszív, és inkább mindenkinek csak segített. A család tagjai rendszeresen jártak templomba és egy festőbrigáddal közös munka során Nagy Lászlóval, aki viszont mindenkit utasítgatott, arrogáns, követelőző, erőszakos volt a szereplők szerint.

Azóta is sok a rejtély az ügyben

A nyomozás korábban rossz irányban haladt, és egyébként is voltak tisztázatlan, homályos dolgok, mint például, hogy miért maradt ott annyi pénz, és hogy hová tűnt az a sok anonim értékpapír, aminek azóta is ismeretlen a sorsa vagy a helye. Az akkori elkövető páros egyik tagja, Weiszdorn Róbert továbbra is kitart azon álláspontja mellett, hogy ott volt, de nem ölt.