1 órája
Újabb halálos baleset a MÁV székesfehérvári vonalán
Alig néhány nap telt csak el a legutóbbi tragédia óta. A MÁV közölte, vasárnap reggel baleset történt a Gárdony és Székesfehérvár közötti vasúti szakaszon, ami jelentős fennakadásokat okoz a vonatközlekedésben.
A Veszprémből induló sebesvonat elütött egy gyalogost Agárdon, a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. A balesetben a gyalogos életét vesztette. A MÁV közölte, a baleseti helyszínelés miatt a vonatok a Gárdony és Székesfehérvár közötti szakaszon jelenleg csak egy vágányon közlekednek. Ennek következtében a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel megnőhet, és több vonat kimaradására is számítani kell. A kialakult helyzet miatt több változás is bevezetésre került a menetrendben. További Részletek ITT!
Sajnálatos vonatgázolás legutóbb hétfőn, Dinnyésnél történt, akkor feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett egy nő a vonat elé.