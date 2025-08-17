Újabb halálos baleset a MÁV székesfehérvári vonalán

A Veszprémből induló sebesvonat elütött egy gyalogost Agárdon, a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. A balesetben a gyalogos életét vesztette. A MÁV közölte, a baleseti helyszínelés miatt a vonatok a Gárdony és Székesfehérvár közötti szakaszon jelenleg csak egy vágányon közlekednek. Ennek következtében a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel megnőhet, és több vonat kimaradására is számítani kell. A kialakult helyzet miatt több változás is bevezetésre került a menetrendben. További Részletek ITT!

Tragikus baleset történ hajnalban - közölte a MÁV.

Forrás: MW/Archív

Sajnálatos vonatgázolás legutóbb hétfőn, Dinnyésnél történt, akkor feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett egy nő a vonat elé.