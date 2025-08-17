augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reggeli sokk

1 órája

Újabb halálos baleset a MÁV székesfehérvári vonalán

Címkék#Agárd#MÁV#sebesvonat#baleset#Veszprém#tragédia

Alig néhány nap telt csak el a legutóbbi tragédia óta. A MÁV közölte, vasárnap reggel baleset történt a Gárdony és Székesfehérvár közötti vasúti szakaszon, ami jelentős fennakadásokat okoz a vonatközlekedésben.

Feol.hu

A Veszprémből induló sebesvonat elütött egy gyalogost Agárdon, a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. A balesetben a gyalogos életét vesztette. A MÁV közölte, a baleseti helyszínelés miatt a vonatok a Gárdony és Székesfehérvár közötti szakaszon jelenleg csak egy vágányon közlekednek. Ennek következtében a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel megnőhet, és több vonat kimaradására is számítani kell. A kialakult helyzet miatt több változás is bevezetésre került a menetrendben.  További Részletek ITT!

Egy sebesvonat elütött egy gyalogost Agárdon, a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. A MÁV közölte, A balesetben a gyalogos életét vesztette.
Tragikus baleset történ hajnalban - közölte a MÁV.
Forrás: MW/Archív

Sajnálatos vonatgázolás legutóbb hétfőn, Dinnyésnél történt, akkor feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett egy nő a vonat elé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu