Drámai pillanatok a síneken

58 perce

Hajszálon múlott a tömegszerencsétlenség – a mozdonyvezető lélelekjelenlétének köszönhetően nem történt tragédia

Címkék#autó#MÁV#sín#Nagytétény

Az éjszakai órákban szinte hihetetlen jelenet játszódott le Nagytétény közelében: egy autó ismeretlen körülmények között a vasúti pályára hajtott, majd a sofőr magára hagyta a járművet a sínek közepén. A MÁV egyik éjszakai járata, a Balatonfüredről a Déli pályaudvar felé tartó Bagolyvonat csak a mozdonyvezető gyors reakciójának és a szerencsének köszönhetően tudta elkerülni a súlyos ütközést. Ha a vonat nem fékez időben, könnyen vasúti baleset vagy akár tömegszerencsétlenség is bekövetkezhetett volna.

Feol.hu

A MÁV azonnal megkezdte a műveleteket a katasztrófavédelemmel együttműködve. A vasúttársaság különleges, kétéltű baleseti segélynyújtó járművet küldött a helyszínre, amely hajnal óta dolgozott az akadály eltávolításán. Az autót végül reggel 8 órára sikerült kiemelni, ezzel szabaddá vált a vasúti pálya.

MÁV
MÁV: hajszálon múlott a tragédia a hajnali órákban 
Forrás: MÁV Facebook

MÁV késések és járatkimaradások

A baleset következtében több vonat sem tudott a megszokott útvonalon közlekedni. A MÁV tájékoztatása szerint a távolsági vonatok többségét Érd felső felé terelték, emiatt a reggeli órákban 10–20 perces késések alakultak ki. Az elővárosi közlekedést is érintette az eset: az S36-os és a martonvásári Z30-as vonatok közül több járat kimaradt.

A MÁV feljelentést tett ismeretlen tettes ellen

A MÁV-csoport közölte, hogy a történtek után feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A vasúttársaság hangsúlyozta: a felelősök felkutatása folyamatban van, hiszen az autó sínekre hagyása nemcsak a vasúti közlekedést bénította meg, hanem több száz ember életét is közvetlen veszélybe sodorta.

 

