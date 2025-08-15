augusztus 15., péntek

Ez hitetlen!

29 perce

Friss videó az M7-esről: még mászkáltak a megtört kocsi körül, amikor jött a többi autó

Címkék#m7#balesetet jármű#autópálya

Egyszerűen nem hiszünk a szemünknek. Videón rögzítették, hogy az M7-es autópálya közepén összetört egy autó, ami körül hiába mászkáltak, a többi autó egyáltalán nem állt meg.

Feol.hu

A TikTokon jelent meg egy videó, ahogy egy autós az M7-es autópályán közlekedve egy összetört autó közelébe ért. A balesetet szenvedett jármű körül még mászkáltak az emberek, sokan csak későn gondoltak bele abba, hogy lassítani kellene, azonban szerencsére tragédia nem történt. Ugyanakkor azért sem állt meg senki, hogy segítsen a bajba jutottaknak.

Újabb hajmeresztő videó az M7-es autópályáról
Forrás: M1, M7 autópálya figyelő
Forrás: M1, M7 autópálya figyelő

Az M7-es autópályán ismét bizonyítottak az emberek

Az sem éppen szabályos, hogy a balesetet szenvedett járműhöz tartozó személyek az autó körül sétálgattak, ugyanakkor az is sok kérdést vet fel, hogy a többi közlekedő miért nem cselekedett, és miért hagyta cserben azokat, akik bajba jutottak. Az alábbi videóban tekinthetik meg az esetet.

@mintazenel #M7 #baleset #autopalya #foryourepage #baszdkiforyoubaa ♬ eredeti hang - mintA

 

