Kamera buktatta le a biciklitolvajokat
Egy lelakatolt kerékpár tűnt el fényes nappal a székesfehérvári vasútállomás mellől. A térfigyelő kamerák rögzítették a tolvajok minden mozdulatát, így a rendőrök gyorsan nyomukra bukkantak.
A térfigyelő kamerák felvételei vezettek el ahhoz a két siófoki férfihoz, akik egy lezárt kerékpárt tulajdonítottak el a székesfehérvári vasútállomásnál — számolt be a Fejér vármegyei rendőrség. A felvételek bizonyították, hogy a férfiak biciklit loptak a tárolóból.
A rendőrségen július 20-án tettek feljelentést, miután napközben eltűnt egy lelakatolt női kerékpár a vasútállomás melletti tárolóból. A nyomozók a kamerafelvételeken látták, hogy két férfi hosszabb ideig nézelődött a tárolóban álló kerékpárok között. Egyikük végül odalépett az egyik bringához, a zárral babrált, majd elhajtott vele, miközben társa fedezte.
Elfogták a lopás gyanúsítottjait
A felvételeknek köszönhetően sikerült azonosítani az elkövetőket. A 15 éves fiatalt augusztus 19-én siófoki otthonában fogták el, 29 éves társát pedig a székesfehérvári pályaudvaron – éppen annál a helyszínnél, ahol korábban a lopást elkövette.
Mindkettejüket előállították a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket. A 29 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Ellenük lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
