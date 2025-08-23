augusztus 23., szombat

Elfogták őket

47 perce

Kamera buktatta le a biciklitolvajokat

Egy lelakatolt kerékpár tűnt el fényes nappal a székesfehérvári vasútállomás mellől. A térfigyelő kamerák rögzítették a tolvajok minden mozdulatát, így a rendőrök gyorsan nyomukra bukkantak.

Feol.hu

A térfigyelő kamerák felvételei vezettek el ahhoz a két siófoki férfihoz, akik egy lezárt kerékpárt tulajdonítottak el a székesfehérvári vasútállomásnál — számolt be a Fejér vármegyei rendőrség. A felvételek bizonyították, hogy a férfiak biciklit loptak a tárolóból.

lop
A gyanúsított két férfi  a székesfehérvári állomásról fényes nappal kerékpárt lopott
Forrás: police.hu

A rendőrségen július 20-án tettek feljelentést, miután napközben eltűnt egy lelakatolt női kerékpár a vasútállomás melletti tárolóból. A nyomozók a kamerafelvételeken látták, hogy két férfi hosszabb ideig nézelődött a tárolóban álló kerékpárok között. Egyikük végül odalépett az egyik bringához, a zárral babrált, majd elhajtott vele, miközben társa fedezte.

Elfogták a lopás gyanúsítottjait

A felvételeknek köszönhetően sikerült azonosítani az elkövetőket. A 15 éves fiatalt augusztus 19-én siófoki otthonában fogták el, 29 éves társát pedig a székesfehérvári pályaudvaron – éppen annál a helyszínnél, ahol korábban a lopást elkövette.

Mindkettejüket előállították a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket. A 29 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Ellenük lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

 

