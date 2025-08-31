Angyalarcú bűnözők, akikről nem mondanád meg, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellenük

Az alábbi személyek mindegyike körözött személy, így, ha bármelyikőjüket felismeri és információval rendelkezik velük kapcsolatban, keresse fel a hatóságokat, ahogy azt korábbi hasonló cikkünkben is hangsúlyoztuk mindig.

Varga Henrik neve az egyik legfrissebb a körözött személyek listáján

Forrás: police.hu

Varga Valentinát kábítószer kereskedelem, Varga Henriket pedig garázdaság miatt keresi a rendőrség június óta.

Varga Valentina

Forrás: police.hu

Aser Nórát már két éve nem tudja elkapni a rendőrség minősített adattal való visszaélés miatt.

Aser Nóra

Forrás: police.hu

Nagy Gábornak lopás miatt kell felelnie, ha két és fél év után a rendőrség sikeresen megtalálja.

Nagy Gábor

Kecskés Csilla Erzsébet pedig pár három éve tartózkodik a hatóságok számára ismeretlen helyen. Ellene szintén drogkereskedelem vétsége miatt adtak ki körözést.