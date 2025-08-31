3 órája
Angyalarcú bűnözők, akikről nem mondanád meg, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellenük
Mindannyiukat másért körözik, van, akit néhány hónapja, van akit évek óta. Egy közös van mindegyik cikkünkben szereplő körözött személyben: mindannyian Székesfehérváron születtek.
Az alábbi személyek mindegyike körözött személy, így, ha bármelyikőjüket felismeri és információval rendelkezik velük kapcsolatban, keresse fel a hatóságokat, ahogy azt korábbi hasonló cikkünkben is hangsúlyoztuk mindig.
Varga Valentinát kábítószer kereskedelem, Varga Henriket pedig garázdaság miatt keresi a rendőrség június óta.
Aser Nórát már két éve nem tudja elkapni a rendőrség minősített adattal való visszaélés miatt.
Nagy Gábornak lopás miatt kell felelnie, ha két és fél év után a rendőrség sikeresen megtalálja.
Kecskés Csilla Erzsébet pedig pár három éve tartózkodik a hatóságok számára ismeretlen helyen. Ellene szintén drogkereskedelem vétsége miatt adtak ki körözést.