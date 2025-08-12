11 órája
Európa-szerte keresik a toplistás fehérvári bűnözőt
A rendőrség országos körözést adott ki. A férfi neve már jó ideje szerepel a körözési listán, ügye pedig több szálon is összefonódik a bűnüldözés munkájával.
A rendőrség és a különböző bíróságok országos és európai szintű körözést adta ki az elmúlt években székesfehérvári születésű Halmosi Tamás ellen, aki 1971. január 4-én látta meg a napvilágot. A férfi ellen jogerős bírósági ítélet alapján szabadságvesztés végrehajtása érdekében indult eljárás.
A körözési toplistára is felkerült
A Police.hu hivatalos tájékoztatása szerint Halmosi Tamást sikkasztás miatt körözik, emellett más bűncselekmények – köztük orgazdaság és csalás – is kapcsolódnak az ügyéhez. A hatóság kéri, hogy aki a körözött személy hollétéről bármit tud, az hívja a Telefontanút a 06-80/555-111-es, ingyenesen hívható számon, vagy tegyen bejelentést bármely rendőrkapitányságon. A rendőrség garantálja, hogy minden információt bizalmasan kezel.
A körözés részletei és a hivatalos felhívás megtalálható a Police.hu oldalán.