Európa-szerte keresik a toplistás fehérvári bűnözőt

A rendőrség és a különböző bíróságok országos és európai szintű körözést adta ki az elmúlt években székesfehérvári születésű Halmosi Tamás ellen, aki 1971. január 4-én látta meg a napvilágot. A férfi ellen jogerős bírósági ítélet alapján szabadságvesztés végrehajtása érdekében indult eljárás.

A körözési toplistán egy székesfehérvári neve is szerepel.

Forrás: police.hu

A körözési toplistára is felkerült

A Police.hu hivatalos tájékoztatása szerint Halmosi Tamást sikkasztás miatt körözik, emellett más bűncselekmények – köztük orgazdaság és csalás – is kapcsolódnak az ügyéhez. A hatóság kéri, hogy aki a körözött személy hollétéről bármit tud, az hívja a Telefontanút a 06-80/555-111-es, ingyenesen hívható számon, vagy tegyen bejelentést bármely rendőrkapitányságon. A rendőrség garantálja, hogy minden információt bizalmasan kezel.

A körözés részletei és a hivatalos felhívás megtalálható a Police.hu oldalán.