Segíts megtalálni Kiarát!

1 órája

Nyomtalanul tűnt el a kamaszlány

Címkék#Dunaújvárosi Rendőrkapitányság#Rostás Kiara Amanda#eltűnt#Székesfehérvár#körözés

Egy 17 éves lány eltűnése miatt indítottak körözést a rendőrök. A fiatal augusztus 20-án tűnt el, azóta nem tudni, hol lehet. A körözés részleteit a rendőrség hivatalos közleményében tették közzé.

Feol.hu

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki egy fiatal lány eltűnése ügyében. Rostás Kiara Amanda augusztus 20-án tűnt el nyomtalanul, azóta nem látta senki, tartózkodási helye ismeretlen. A 17 éves lány Székesfehérváron született, vékony testalkatú, 166–170 cm magas, hátig érő festett fekete haja van. Eltűnésekor fekete topot, kék farmert és sportcipőt viselt. 

körözés
Körözést adott ki a rendőrség Rostás Kiara Amanda ügyében
Forrás: police.hu

A rendőrség körözést rendelt el a tinédzser felkutatására

Az ügyben a rendőrség hivatalosan is körözést adott ki, és kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Kiara hollétéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Bejelentést a rendőrség központi számain, személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, illetve a 112-es segélyhívón lehet tenni.

A rendőrség és a család is bízik abban, hogy a lány épségben előkerül. 

 

