Nyomtalanul tűnt el a kamaszlány

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki egy fiatal lány eltűnése ügyében. Rostás Kiara Amanda augusztus 20-án tűnt el nyomtalanul, azóta nem látta senki, tartózkodási helye ismeretlen. A 17 éves lány Székesfehérváron született, vékony testalkatú, 166–170 cm magas, hátig érő festett fekete haja van. Eltűnésekor fekete topot, kék farmert és sportcipőt viselt.

Az ügyben a rendőrség hivatalosan is körözést adott ki, és kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Kiara hollétéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Bejelentést a rendőrség központi számain, személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, illetve a 112-es segélyhívón lehet tenni.

A rendőrség és a család is bízik abban, hogy a lány épségben előkerül.