4 órája
Nyomtalanul tűnt el a kamaszlány
Egy 17 éves lány eltűnése miatt indítottak körözést a rendőrök. A fiatal augusztus 20-án tűnt el, azóta nem tudni, hol lehet. A körözés részleteit a rendőrség hivatalos közleményében tették közzé.
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki egy fiatal lány eltűnése ügyében. Rostás Kiara Amanda augusztus 20-án tűnt el nyomtalanul, azóta nem látta senki, tartózkodási helye ismeretlen. A 17 éves lány Székesfehérváron született, vékony testalkatú, 166–170 cm magas, hátig érő festett fekete haja van. Eltűnésekor fekete topot, kék farmert és sportcipőt viselt.
A rendőrség körözést rendelt el a tinédzser felkutatására
Az ügyben a rendőrség hivatalosan is körözést adott ki, és kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Kiara hollétéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Bejelentést a rendőrség központi számain, személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, illetve a 112-es segélyhívón lehet tenni.
A rendőrség és a család is bízik abban, hogy a lány épségben előkerül.
