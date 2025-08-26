augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rémülten várta a segítséget

1 órája

Hősies mentőakció: a kiscica egy 8 méter mély kútba esett

Címkék#kiscica#Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság#Állati küldetés#kút#Riasztás#mentőakció

Nem mindennapi riasztást kaptak a polgárdi tűzoltók a minap. Egy kiscica került bajba, miután egy 7-8 méter mély, száraz kútba zuhant. A doromboló a sötét mélységben rekedve várta hőseit, akik az égből szálltak a mélybe.

Feol.hu

​A Facebook-oldalon közzétett tájékoztatóból kiderült, hogy a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói azonnal a Fejér vármegyei város helyszínére siettek és megkezdték a kiscica mentését, amelyhez  mentőkötelet is használtak. Az egység egyik tagját a kút mélyére eresztették, ahol a tűzoltó hamar elérte a rémült állatot, akit sikerült sérülés nélkül a felszínre hoznia.

Bajba jutott állaton segítettek a polgárdi tűzoltók. Rémült kiscica a mélyben ragadt, így mentették meg a lánglovagok a minap.
Kiscica a mélyben -  így mentették meg a polgárdi tűzoltók.
Forrás: Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 

A FEOL felkereste az egységet, hogy a kiscica állapota felől érdeklődjön, hiszen a tűzoltók által kapott fotókon nem volt látható. Mint elmondták, a kiscica jól van, de a nagy ijedtség miatt a szabadulása után azonnal elszaladt. A tűzoltók kiderítették, hogy a kút oldalán lévő nagyobb repedésen keresztül jutott be az állat. Az eset ismételten bizonyítja, hogy a tűzoltók nem csupán az emberek életét és vagyonát védik, hanem a bajba jutott állatokon is segítenek. A mentőakció gyors és szakszerű volt, a történet pedig szerencsésen végződött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu