Hősies mentőakció: a kiscica egy 8 méter mély kútba esett

​A Facebook-oldalon közzétett tájékoztatóból kiderült, hogy a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói azonnal a Fejér vármegyei város helyszínére siettek és megkezdték a kiscica mentését, amelyhez mentőkötelet is használtak. Az egység egyik tagját a kút mélyére eresztették, ahol a tűzoltó hamar elérte a rémült állatot, akit sikerült sérülés nélkül a felszínre hoznia.

Kiscica a mélyben - így mentették meg a polgárdi tűzoltók.

Forrás: Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

A FEOL felkereste az egységet, hogy a kiscica állapota felől érdeklődjön, hiszen a tűzoltók által kapott fotókon nem volt látható. Mint elmondták, a kiscica jól van, de a nagy ijedtség miatt a szabadulása után azonnal elszaladt. A tűzoltók kiderítették, hogy a kút oldalán lévő nagyobb repedésen keresztül jutott be az állat. Az eset ismételten bizonyítja, hogy a tűzoltók nem csupán az emberek életét és vagyonát védik, hanem a bajba jutott állatokon is segítenek. A mentőakció gyors és szakszerű volt, a történet pedig szerencsésen végződött.