Kétségbeesett keresés: 11 éves kisfiú tűnt el Bicske környékén
A rendőrség keresi a 11 éves Rácz Bertalant, aki 2014. március 25-én született Budapesten. A magyar állampolgárságú fiú eltűnését 2023. március 23-án jelentették, az ügyben a Bicskei Rendőrkapitányság folytatja a keresést.
A 11 éves Rácz Bertalannnak több mint két éve veszett nyoma
Bertalan körülbelül 156–160 cm magas, testsúlya 31–40 kilogramm között van. Barna, rövid hajjal rendelkezik. Az eltűnésekor viselt ruházatáról és pontos személyleírásáról nincs információ.
A rendőrség kéri, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről bármit tud, vagy a megadott időpont környékén látta őt, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot. Minden apró információ fontos lehet a kisfiú biztonságos hazatéréséhez.