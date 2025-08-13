Kétségbeesett keresés: 11 éves kisfiú tűnt el Bicske környékén

Bertalan körülbelül 156–160 cm magas, testsúlya 31–40 kilogramm között van. Barna, rövid hajjal rendelkezik. Az eltűnésekor viselt ruházatáról és pontos személyleírásáról nincs információ.

A 11 éves Rácz Bertalannnak több mint két éve veszett nyoma

A rendőrség kéri, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről bármit tud, vagy a megadott időpont környékén látta őt, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot. Minden apró információ fontos lehet a kisfiú biztonságos hazatéréséhez.