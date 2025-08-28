augusztus 28., csütörtök

Baleset

2 órája

Karambol történt a 7-es főút székesfehérvári szakaszán

Címkék#karambol#baleset#főút#katasztrófavédelem

A 70-71-es kilométer között két autó karambolozott.

Feol.hu
Karambol történt a 7-es főút székesfehérvári szakaszán

Forrás: MW/Archív

Összeütközött két személykocsi a 7-es főúton, Székesfehérvár szélén. A baleset miatt egy időre az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A két járműben összesen hárman utaztak. A helyszínre a város hivatásos tűzoltói vonultak, áramtalanítottak, illetve megszüntetik a forgalmi akadályt - tájékoztat a katasztrófavédelem. 

