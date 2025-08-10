Baleset
Tegnap, 18:15
Karambol a 7-es főúton
Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Illusztráció
Forrás: feol archív
Motorkerékpár és személygépkocsi karambolozott a Balatoni úton, azaz a 7-es főúton, a Sport utca közelében, Szabadbattyánban. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom. – tájékoztat oldalán a Katasztrófavédelem.
