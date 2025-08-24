Tűzeset
3 órája
Jövőre megelőzhetők lesznek a hulladéklerakóban keletkezett tüzek
Újabb tűz keletkezett a csalai hulladéklerakó területén, amelynek oltását a Katasztrófavédelem nagy erőkkel megkezdte. A Depónia dolgozóival együtt sikerült körülhatárolniuk a lángokat.
Az idei hasonló esetek is rávilágítanak arra, hogy elengedhetetlen a korábban megkezdett rekultiváció folytatása. A már rekultivált részeken ugyanis gyakorlatilag kizárt a tűz kialakulása. A munkálatok jövőre olyan szakaszba érnek, amely után az ilyen jellegű tüzek megelőzhetők lesznek.
Ezt ne hagyja ki!Tűzeset
2025.06.19. 20:51
Óriási tűz Fehérváron – Frissítés! Helyszíni fotók és videó
Az Önkormányzat ezúton is köszönetet mond a Katasztrófavédelemnek és a Depónia munkatársainak a gyors és áldozatos helytállásért – írja közleményében az ÖKK.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre