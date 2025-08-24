augusztus 24., vasárnap

Tűzeset

3 órája

Jövőre megelőzhetők lesznek a hulladéklerakóban keletkezett tüzek

Címkék#Depónia#tüz#rekultiváció

Újabb tűz keletkezett a csalai hulladéklerakó területén, amelynek oltását a Katasztrófavédelem nagy erőkkel megkezdte. A Depónia dolgozóival együtt sikerült körülhatárolniuk a lángokat.

Feol.hu
Jövőre megelőzhetők lesznek a hulladéklerakóban keletkezett tüzek

Az idei hasonló esetek is rávilágítanak arra, hogy elengedhetetlen a korábban megkezdett rekultiváció folytatása. A már rekultivált részeken ugyanis gyakorlatilag kizárt a tűz kialakulása. A munkálatok jövőre olyan szakaszba érnek, amely után az ilyen jellegű tüzek megelőzhetők lesznek.

Az Önkormányzat ezúton is köszönetet mond a Katasztrófavédelemnek és a Depónia munkatársainak a gyors és áldozatos helytállásért – írja közleményében az ÖKK. 

 

