Megdöbbentő tragédia: megölték a kéthetes csecsemőt

A Paksi Rendőrkapitányság először eltűnés miatt adott ki körözést egy mindössze kéthetes kisfiú ügyében, azonban a keresés szívszorító véget ért: a csecsemőt holtan találták meg Nagydorog határában.

Feol.hu
Megdöbbentő tragédia: megölték a kéthetes csecsemőt

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a hatóságok nagy erőkkel, kutatómentők bevonásával indították meg a gyermek felkutatását. A délutáni órákban bukkantak rá a kisfiú holttestére. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a halálát idegenkezűség okozta, vagyis emberölés történt – tájékoztat a duol.hu.

gyerekgyilkosság
A gyerekgyilkosság helyszíne.
Forrás: TVRFK

A megyei rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Az első nyomozati cselekmények jelenleg is zajlanak.

