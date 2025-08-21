2 órája
Megdöbbentő tragédia: megölték a kéthetes csecsemőt
A Paksi Rendőrkapitányság először eltűnés miatt adott ki körözést egy mindössze kéthetes kisfiú ügyében, azonban a keresés szívszorító véget ért: a csecsemőt holtan találták meg Nagydorog határában.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a hatóságok nagy erőkkel, kutatómentők bevonásával indították meg a gyermek felkutatását. A délutáni órákban bukkantak rá a kisfiú holttestére. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a halálát idegenkezűség okozta, vagyis emberölés történt – tájékoztat a duol.hu.
A megyei rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Az első nyomozati cselekmények jelenleg is zajlanak.