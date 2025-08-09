2025.08.09. 20:18
Sokkoló felvételek: Fiatal mentőtiszt és férje vesztette életét a tragikus balesetben (videó)
Megszakad a szív! Tragikus baleset történt péntek este Kisláng és Soponya között, ahol egy fiatal házaspár vesztette életét egy brutális frontális ütközésben. Az áldozatok egy 30 éves mentőtiszt, Barbara, és vele utazó 32 éves férje.Sokan gyászolnak: Szigeti bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.
A karambol ereje olyan hatalmas volt, hogy a Suzuki szó szerint kettészakadt.
Forrás: TV2/Tények
Ahogy arról a FEOL elsőként beszámolt a Fejér vármegyei rendőrség válaszára hivatkozva: augusztus 8-án 19 óra 15 perc körül a Soponyát Kislánggal összekötő úton, Soponya felé közlekedett Suzuki típusú autójával, az adott útszakaszra maximálisan megengedett 40 km/h sebességhatárt túllépve egy 30 éves nő. Haladása során, ismeretlen ok miatt áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy ott szintén a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedő Audi típusú személygépjárművel. A baleset következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket veszítették. Azóta kiderült egy fiatal házaspárról van szó, sokan gyászolják őket.
Hatalmas tragédia, gyászol a mentőszolgálat is
A Tények riportjában mindemellett elmondták, a karambol ereje olyan hatalmas volt, hogy a Suzuki szó szerint kettészakadt, és az úttestet törmelékek borították be. Szabó-Bisztricz Anett, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője nyilatkozatában elmondta, a sárbogárdi hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók végezték az áramtalanítást és a műszaki mentést, majd eltakarították a roncsokat az útról. A TV2 riportjában elhangzott az is, hogy Szigeti Barbara Júlia az enyingi mentőállomáson dolgozott, és a baleset idején éppen a munkából tartott hazafelé férjével, amikor bekövetkezett a frontális ütközés. A másik jármű, a városi terepjáró 59 éves vezetője könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, őt kórházba szállították .A fiatal mentőtiszt korábban a székesfehérvári Szent György Kórházban dolgozott. A kórház fekete zászlóval fejezte ki gyászát.
Az Országos Mentőszolgálat is megrendülten búcsúzott bajtársuktól egy Facebook-posztban. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője is megtörten nyilatkozott a Tényeknek:
Tragikus veszteség ez a mentőszolgálatnak, de a betegeknek is, hiszen a fiatal bajtársnőnk az életmentést hivatásának tekintette.
