Sokkoló felvételek: Fiatal mentőtiszt és férje vesztette életét a tragikus balesetben (videó)

Ahogy arról a FEOL elsőként beszámolt a Fejér vármegyei rendőrség válaszára hivatkozva: augusztus 8-án 19 óra 15 perc körül a Soponyát Kislánggal összekötő úton, Soponya felé közlekedett Suzuki típusú autójával, az adott útszakaszra maximálisan megengedett 40 km/h sebességhatárt túllépve egy 30 éves nő. Haladása során, ismeretlen ok miatt áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy ott szintén a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedő Audi típusú személygépjárművel. A baleset következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket veszítették. Azóta kiderült egy fiatal házaspárról van szó, sokan gyászolják őket.

Gyász Fejérben: Több tűzoltóegységet is riasztottak a balesethez, törmelék mindenütt.

Forrás: Tv2/Tények

Hatalmas tragédia, gyászol a mentőszolgálat is

A Tények riportjában mindemellett elmondták, a karambol ereje olyan hatalmas volt, hogy a Suzuki szó szerint kettészakadt, és az úttestet törmelékek borították be. Szabó-Bisztricz Anett, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője nyilatkozatában elmondta, a sárbogárdi hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók végezték az áramtalanítást és a műszaki mentést, majd eltakarították a roncsokat az útról. A TV2 riportjában elhangzott az is, hogy Szigeti Barbara Júlia az enyingi mentőállomáson dolgozott, és a baleset idején éppen a munkából tartott hazafelé férjével, amikor bekövetkezett a frontális ütközés. A másik jármű, a városi terepjáró 59 éves vezetője könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, őt kórházba szállították .A fiatal mentőtiszt korábban a székesfehérvári Szent György Kórházban dolgozott. A kórház fekete zászlóval fejezte ki gyászát.

Az Országos Mentőszolgálat is megrendülten búcsúzott bajtársuktól egy Facebook-posztban. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője is megtörten nyilatkozott a Tényeknek: