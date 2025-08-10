4 órája
Így búcsúzik a fehérvári kórház: Emléke szívünkben örökké él...
Az Országos Mentőszolgálat után a Szent György Kórház is méltón emlékezett meg szeretett kollégájáról. Mint ismert, Szigeti Barbara Júlia mentőtiszt pénteken férjével együtt egy tragikus autóbalesetben életét vesztette a Soponya-Kisláng összekötő úton. Az egész ország gyászolja a fiatal mentőstisztet.
Szent György Kórház közösségét is megrendítette a tragikus hír.
Feketébe borult a hétvége: a fiatal bajtársnő halála valósággal sokkolta Magyarországot. A frontális baleset körülményeit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja (részletek itt!). Szigeti Barbara Júliát az Országos Mentőszolgálat és a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház is saját halottjának tekinti, a székesfehérvári épületen is fekete zászló lobog. Az egészségügyi intézmény osztozik a gyászban, emlékezésükben kiemelik, emléke szívükben örökké él, mint csillag, mely sosem alszik el.
Barbara 2017 óta volt a II. Belgyógyászat Koronária Őrzőjének meghatározó tagja. Hatalmas elhivatottsága, rendkívüli teherbírása és szakmai alázata tette lehetővé, hogy a megterhelő mindennapok mellett megszerezze a mentőtiszti végzettséget. Régi álma vált valóra, amikor 2025 júniusában csatlakozhatott az Országos Mentőszolgálathoz – miközben továbbra is aktívan erősítette osztályunk szakmai munkáját
