Így búcsúzik a fehérvári kórház: Emléke szívünkben örökké él...

Feketébe borult a hétvége: a fiatal bajtársnő halála valósággal sokkolta Magyarországot. A frontális baleset körülményeit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja (részletek itt!). Szigeti Barbara Júliát az Országos Mentőszolgálat és a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház is saját halottjának tekinti, a székesfehérvári épületen is fekete zászló lobog. Az egészségügyi intézmény osztozik a gyászban, emlékezésükben kiemelik, emléke szívükben örökké él, mint csillag, mely sosem alszik el.

Osztozik a gyászban a fehérvári kórház is: Szigeti Barbara Júlia temperamentumos, vidám személyisége hamar belopta magát kollégái szívébe.

Barbara 2017 óta volt a II. Belgyógyászat Koronária Őrzőjének meghatározó tagja. Hatalmas elhivatottsága, rendkívüli teherbírása és szakmai alázata tette lehetővé, hogy a megterhelő mindennapok mellett megszerezze a mentőtiszti végzettséget. Régi álma vált valóra, amikor 2025 júniusában csatlakozhatott az Országos Mentőszolgálathoz – miközben továbbra is aktívan erősítette osztályunk szakmai munkáját

