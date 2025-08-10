6 órája
Feketébe borultak a közösségi oldalak, gyászol a megye (helyszíni fotók)
Megdöbbentő és veszélyes jelenetek borzolták a kedélyeket Fejér vármegye útjain. A szirénázó mentő- és rendőrautó mindennapos volt a balesetek helyszínén, sajnos volt, akin már a hatóságok sem tudtak segíteni. Sokan gyászolnak...
A pénteki frontális balesetben a Suzuki teljesen összetört, a fiatal házaspár a helyszínen életét vesztette.
Forrás: TV2/Tények
Gyászol az Országos Mentőszolgálat és a székesfehérvári kórház közössége bajtársuk, kollégájuk tragikus elvesztése miatt, miközben a hatóságok megfeszített munkával próbálták kezelni a kialakult helyzetet az utakon. A rendőrség, a katasztrófavédelem munkatársai igyekeztek helytállni, ám volt, amikor már ők sem tudtak segíteni. A kék híreink közül válogattunk...
Sokkoló karambolok, lezárások és mentőhelikopterek
A hét már hétfőn sem indult jól, amikor a M7-es autópályán és a 7-es főúton is hatalmas karambolok bénították meg a forgalmat. A martonvásári lehajtónál négy autó ütközött, míg Baracskánál hármas karambol történt, amihez mentőhelikoptert is riasztani kellett. A balesetekben összesen heten, köztük egy gyermek is megsérült, volt, akinek súlyos sérüléseket kellett ellátni.
Mentőhelikoptert riasztottak: Heten, köztük egy gyermek is megsérült a karambolokban
Kedden sem csillapodott a helyzet, egy vadgázolás miatt a 6307-es úton egy furgon borult az árokba, szintén mentőhelikopteres mentést igényelve.
Vadgázolás: fejtetőre állt a furgon, mentőhelikoptert riasztottak
Darázs támadta meg a biciklist
Közben még egy biciklis baleset is borzolta a kedélyeket, kiderült mi vezetett az újabb súlyos balesethez a Budapest–Balaton-kerékpárút (Buba) etyeki lejtős szakaszán. További részletek ITT!
Nem mindennapi: Kiderült, hogyan történt a súlyos hétvégi biciklibaleset Etyeken
Halálos tragédiák és gyász
A hét egyik legmegrázóbb eseménye kétségkívül az volt, amikor a MÁV-ot is elérte a tragédia. A múlt heti vonatgázolás után, csütörtökön ismét halálos vasúti baleset történt, ezúttal Herceghalom határában. Részleteket ITT!
A legmélyebb gyász azonban péntek este borította be a térséget, amikor egy frontális karambolban egy fiatal mentős és a férje vesztette életét a Soponya és Kisláng közötti úton. Mécsesek égnek a tragédia helyszínén.
Az eset az egész országot megrázta, az Országos Mentőszolgálat és a székesfehérvári kórház közössége is gyászol. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a körülményeket.
Káosz az utakon: lovak és szökött bika
A közlekedési rendet nemcsak a balesetek zavarták meg. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kamerája megdöbbentő felvételt rögzített, amelyen egy hagyományos utánfutón szállított ló „utazott” az M7-esen.
Székesfehérváron pedig egy szökött bika okozott felfordulást még kedden, aki egy benzinkútról indult „városnézőbe” mielőtt a rendőrök elfogták. Szerencsére senki nem sérült meg! A hím jószág szállítójával szemben szabálysértési feljelentés készült.
A hét eseményei ismét emlékeztetnek minket arra, milyen kiszámíthatatlan az élet és a közlekedés. Óvatosan közlekedjenek!