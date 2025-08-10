Feketébe borultak a közösségi oldalak, gyászol a megye (helyszíni fotók)

Gyászol az Országos Mentőszolgálat és a székesfehérvári kórház közössége bajtársuk, kollégájuk tragikus elvesztése miatt, miközben a hatóságok megfeszített munkával próbálták kezelni a kialakult helyzetet az utakon. A rendőrség, a katasztrófavédelem munkatársai igyekeztek helytállni, ám volt, amikor már ők sem tudtak segíteni. A kék híreink közül válogattunk...

Gyász: A mentőhelikopter is gyakran látott vendég volt, ám volt, hogy ő sem tudott segíteni.

Forrás: OMSZ/Archív

Sokkoló karambolok, lezárások és mentőhelikopterek

A hét már hétfőn sem indult jól, amikor a M7-es autópályán és a 7-es főúton is hatalmas karambolok bénították meg a forgalmat. A martonvásári lehajtónál négy autó ütközött, míg Baracskánál hármas karambol történt, amihez mentőhelikoptert is riasztani kellett. A balesetekben összesen heten, köztük egy gyermek is megsérült, volt, akinek súlyos sérüléseket kellett ellátni.