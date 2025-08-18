augusztus 18., hétfő

Hátborzongató tettek

2 órája

Brutális gyilkosságok Fejérben, amelyek az egész országot megrázták

Címkék#gyilkosság#rendőrség#tragédia#áldozat#fejér

Az elmúlt években a Fejér megyei gyilkosságok sorozata komor árnyékot vetett a térség mindennapjaira. A vármegye településeit gyakran a nyugalom, a falusi béke és a biztonságos közeg jellemzi, ám ezek mögött a csendes falak mögött is olyan drámai események bontakoztak ki, amelyek az egész ország figyelmét magukra vonták. Mutatjuk a legmegrázóbb Fejér megyei gyilkosságokat.

Feol.hu

A Fejér megyei gyilkosságok közös jellemzője, hogy többnyire családi, párkapcsolati tragédiák állnak a hátterükben – elfojtott indulatok, hosszú ideje húzódó feszültségek, amelyek végül helyrehozhatatlan tettekhez vezettek. A hétvégén is családi tragédia történt, édesanyját gyilkolta meg egy férfi Gárdonyban, majd önmagával is végzett. Sajnos, nem a gárdonyi gyilkosság az egyetlen hátborzongató eset, amely megrázta a megyét és az egész országot. 

Fejér megyei gyilkosságok
A Fejér megyei gyilkosságok, a mai napig beárnyékolják életünket. A kép a kislángi kettős gyilkosság helyszínén készült
Forrás: FMH-archív

Mi áll a Fejér megyei gyilkosságok hátterében? 

A nyomozások során kirajzolódik egy kép, amelyben az emberi kapcsolatok mély válsága és a hétköznapi élet súlya egyaránt szerepet játszik. A Fejér megyei gyilkosságok így nemcsak egyedi bűnügyi esetekként értelmezhetők, hanem társadalmi jelenségként is: rávilágítanak arra, mennyire törékeny az emberi élet, és milyen gyorsan vezethetnek végzetes következményekhez a ki nem mondott sérelmek.

A helyieket és az érintett közösségeket mélyen megrázták ezek az események, a települések nevei pedig a bűnügyi hírekben rendre a tragédiákhoz kötődnek. A Fejér megyei gyilkosságok történetei azt üzenik, hogy a békésnek hitt környezet sem véd meg a belső feszültségektől – és hogy a felszín alatt lappangó sötétség bármikor tragikus fordulatot hozhat, és olykor egy teljesen ártalmatlan hitt szituációból is végzetes tragédia történhet. 

Kislángi kettős gyilkosság 

2021. március 7-én 6 óra 45 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi hiába kereste Kislángon ismerősét, ezért otthonához ment, ahol a földön vérnyomokat talált. A kiérkező rendőrök a helyszínen egy nő és egy férfi holttestét találták meg, és már a helyszínen megállapították, hogy halálukat idegenkezűség okozta.

A nyomozás adatai alapján a gyilkos 2021. március 7-én hajnalban Kislángon, a kerítésen átmászva bejutott egy Szabadság utcai ingatlan területére, majd a családi ház udvarán található füstölőből házi húskészítményeket kísérelt meg eltulajdonítani. Cselekménye közben megzavarta őt a házban élő 81 éves nyugdíjas férfi és annak 73 éves élettársa, akik megpróbálták megakadályozni, hogy az elkövető elmeneküljön az ellopott füstölt áruval, ezért a 26 éves férfi egy késsel több alkalommal megszúrta a két idős embert, akik olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették. Az elkövető a holttesteket a ház udvarán található vízóraaknába rejtette és faágakkal takarta le őket, majd elmenekült a helyszínről.

Ráckeresztúri gyilkosság

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2025. március 22-én a délelőtti órákban, hogy egy 64 éves ráckeresztúri nőt holtan találtak otthonában. A rendőrök a ráckeresztúri gyilkosság helyszínén helyszíni szemlét tartottak, melynek során megállapítást nyert, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

A történtek kapcsán egy, szintén a lakásban élő 53 éves férfi került a rendőrség fókuszába, akit kihallgattak és gyanúsítottként őrizetbe vettek. A helyszínen ráckeresztúriaktól kérdeztük, értesültek-e a történtekről. Nem akadt olyan, aki ne hallott volna az esetről, mely megdöbbentette a helyieket.

Halálra verte barátnőjét egy férfi Kajászón

Úgy megverte barátnőjét egy férfi Kajászón, hogy az belehalt a sérüléseibe. A megdöbbentő eset 2024 októberében látott napvilágot. 

A rendőrség akkor így nyilatkozott: – Halált okozó testi sértés bűntett miatt folytatunk eljárást egy 41 éves kajászói lakos ellen. A férfi vasárnap otthonában olyan súlyosan bántalmazta 40 éves barátnőjét, hogy életét vesztette. A bántalmazót őrizetbe vettük, gyanúsítottként kihallgattuk és kezdeményeztük letartóztatását.

Sokkoló gyilkosság Fehérváron: lánya fejét is levágta az apa

65 évvel ezelőtt pokoli szörnyűség történt Székesfehérváron. Egy rejtélyes eltűnés kapcsán rövid idő alatt kiderült a sokkoló igazság, nem szimpla eltűnésről van szó, hanem egy brutális családi gyilkosságról. Szántó Rozália tragédiájáról akkoriban a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt. Hátborzongató múltidézőnk aktuális esetével kapcsolatban Dulai Péter kriminológus is írt az Élet elleni bűncselekmények elnevezésű Facebook-oldalán. 

Mint a megyei hírlap akkori hasábjaiból kiderült, a 35 éves Szántó Rozália egyedülálló, kedélybeteg nő olt, aki szüleivel élt a székesfehérvári családi házukban. Őt 1960. október 7-én látták utoljára. Kezdetben nagy visszhangja nem lett a dolognak, mert a középkorú nő évek óta nem mozdult ki otthonról, nem igazán találkozott emberekkel. A felvetés az volt, hogy a búskomor nő elutazott valahová. Felkutatására a rendőrség országos körözést rendelt el. Hiába keresték fel az ország elmegyógyintézeteit, a nyomozás nem vezetett eredményre. A rendőrség azonban nem nyugodott bele az ügybe. Az eltűnés kapcsán kihallgattak 30 tanút, amiből az kezdett körvonalazódni, hogy az eltűnéséért nem ő, hanem családja lehet a felelős.

76 éves nőt találtak holtan fehérvári otthonában 

Egy 76 éves nőt holtan találtak otthonában Székesfehérváron 2024 októberében. Halálát az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint idegenkezűség okozta. Ugyanezen a napon a városban egy 70 éves férfi benzinnel lelocsolta és felgyújtotta magát a Feketehegy-Szárazrét vasúti megállónál, a helyszínen életét vesztette. 

A táci késes gyilkos

A rendelkezésre álló adatok szerint 2021. október 17-én délután Tácon egy 22 éves férfi több késszúrással megsebesítette 62 éves vitapartnerét, aki ennek következtében a helyszínen meghalt.

Öngyilkosságnak álcázott gyilkosság Dunaújvárosban 

Elmúlt már éjfél 1976. február 16-án, amikor egy középkorú férfi jelent meg a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon. Azt állította, hogy együtt tévézett feleségével, de elaludt, majd sehol nem találta a házban az asszonyt. Végül addig kereste, amíg rá nem lelt az udvarban, ahol felakasztotta magát a kijárati ajtó melletti lugasnál lévő oszlopra.

A rendőrök nem sokkal később már a helyszínen vizsgálódtak és a látszat valóban az öngyilkosságra utalt, de azért nem zárták ki a gyilkosságot sem. Később a boncolás eredménye arra engedett következtetni, hogy a nő fején, illetve arcán lévő bevérzések közepes erővel ért, többszöri, tompa erőbehatásáról jöttek létre, az arc jobb élén lévő bevérzés pedig nagyobb erejű, tompa erőbehatására keletkezett.

Végül a 17 éves fiú megtört és bevallotta, hogy apja követte el a gyilkosságot, ő pedig segédkezett benne, eltüntette a nyomokat.

Várkörúti-gyilkosság

2010. május 26-án holtan találták lakásában  K. T.-t. A férfit több, mint húsz  szúrás, sérülés érte. Noha a gyilkosságot megpróbálták  rablótámadásnak álcázni, az ügyészség az áldozat lányát, K. K.-t és  barátját, B. R.-t  vádolja, mégpedig előre kitervelten,  nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel. 

Az ügyész elmondta, hogy álláspontja szerint mit követtek el a 2010. május 26-án, a Várkörúton történt emberölés vádlottjai, B. Roland és K. Krisztina, az áldozat lánya. Az ügyész úgy véli, hogy előre kitervelten történt az emberölés: a két fiatal elhatározta, hogy megölik a férfit, mert az ellenezte kapcsolatukat, és meg akarták szerezni a várkörúti ingatlan tulajdonjogát. Ez azt jelenti, hogy nyereségvágyból követték el a bűncselekményt, és nem csak a lakást, de K. T. egyéb vagyonát is akarták. Különös kegyetlenséggel történt az emberölés, mert több, mint 20 szúrás, sérülés volt az áldozaton, közülük az egyik 17 centiméter hosszan, mélyen felvágta a nyakat. Az ügyész az első rendű vádlottra B. Rolandra, mint tettesre és a másodrendű vádlott K. Krisztinára, mint bűnsegédre végrehajtható fegyházbüntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetést kért.

Brutális gyilkosság Nádasdladányban 

2010 február 22-én brutális gyilkosság történt a faluban. A 66 éves egyedülálló férfival két gyilkosa több, mint tíz késszúrása végzett, de ezen kívül a fejét is több ütés érte. A falu közvéleményét mélyen megdöbbentette az eset, hiszen nem történt még hasonló a kistelepülésen, az áldozat pedig amolyan a légynek sem ártó, köztiszteletben álló polgár volt, gyermekkora óta ladányi. A két, 30 év körüli tettest a rendőrség hamar elfogta. 

2019- ben is történt gyilkosság Nádasdladányban, a Sport utcában egy férfit találtak szúrt sebekkel a mellkasán. A kiérkező mentők azonban a 28 éves kálozi férfi életét nem tudták megmenteni, a helyszínen elhunyt. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az ügy kapcsán előállított egy 22 éves székesfehérvári férfit, aki ellen a főkapitányság bűnügyi igazgatósága halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Akkor megírtuk azt is, hogy a két férfi egy sátoros rendezvényen szólalkozott, majd verekedett össze, s a biztonsági szolgálatnak kellett szétválasztaniuk őket. Ám hiába, mert később a gyanúsított agyonszúrta az áldozatot. 

Móri mészárlás 

Máig feldolgozatlan tragédia talán az egész ország számára az, ami 20 évvel ezelőtt, május 9-én történt a Fejér megyei kisvárosban. A móri mészárlásként elhíresült bankrablás ezen a napsütéses tavaszi napon borzolta fel a lassan folyó hétköznapokat.

Az emberekbe oly mélyen beleivódott ez az esemény, hogy legtöbben máig élénken emlékeznek arra is, mit csináltak aznap, hol, hogyan érte őket a hír. A feltűnően nagyszámú rendőri jelenlét, az utak teljes ellenőrzése, a kiszivárgó információk arra engedtek következtetni: itt valami nagyon nagy baj történt. A Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségébe is megérkezett a telefonhívás, tudósítónk a helyszínről számolt be az eseményekről. Később is folyamatosan tudósítottunk a perekről, a fordulatokról, interjú is készült az egyik tettessel. Az évek során pedig a sajtó figyelmének középpontjába került a móri gyilkosokhoz elvezető Szebenyi István is, aki világháborús ereklyéket kutatni indult a tarjáni erdőbe, de olyan bizonyítékokat talált, ami először a veszprémi postásgyilkossághoz, majd közvetve a móri bankrablókhoz vezetett.

 

