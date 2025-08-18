2 órája
Brutális gyilkosságok Fejérben, amelyek az egész országot megrázták
Az elmúlt években a Fejér megyei gyilkosságok sorozata komor árnyékot vetett a térség mindennapjaira. A vármegye településeit gyakran a nyugalom, a falusi béke és a biztonságos közeg jellemzi, ám ezek mögött a csendes falak mögött is olyan drámai események bontakoztak ki, amelyek az egész ország figyelmét magukra vonták. Mutatjuk a legmegrázóbb Fejér megyei gyilkosságokat.
A Fejér megyei gyilkosságok közös jellemzője, hogy többnyire családi, párkapcsolati tragédiák állnak a hátterükben – elfojtott indulatok, hosszú ideje húzódó feszültségek, amelyek végül helyrehozhatatlan tettekhez vezettek. A hétvégén is családi tragédia történt, édesanyját gyilkolta meg egy férfi Gárdonyban, majd önmagával is végzett. Sajnos, nem a gárdonyi gyilkosság az egyetlen hátborzongató eset, amely megrázta a megyét és az egész országot.
Mi áll a Fejér megyei gyilkosságok hátterében?
A nyomozások során kirajzolódik egy kép, amelyben az emberi kapcsolatok mély válsága és a hétköznapi élet súlya egyaránt szerepet játszik. A Fejér megyei gyilkosságok így nemcsak egyedi bűnügyi esetekként értelmezhetők, hanem társadalmi jelenségként is: rávilágítanak arra, mennyire törékeny az emberi élet, és milyen gyorsan vezethetnek végzetes következményekhez a ki nem mondott sérelmek.
A helyieket és az érintett közösségeket mélyen megrázták ezek az események, a települések nevei pedig a bűnügyi hírekben rendre a tragédiákhoz kötődnek. A Fejér megyei gyilkosságok történetei azt üzenik, hogy a békésnek hitt környezet sem véd meg a belső feszültségektől – és hogy a felszín alatt lappangó sötétség bármikor tragikus fordulatot hozhat, és olykor egy teljesen ártalmatlan hitt szituációból is végzetes tragédia történhet.
Kislángi kettős gyilkosság
2021. március 7-én 6 óra 45 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi hiába kereste Kislángon ismerősét, ezért otthonához ment, ahol a földön vérnyomokat talált. A kiérkező rendőrök a helyszínen egy nő és egy férfi holttestét találták meg, és már a helyszínen megállapították, hogy halálukat idegenkezűség okozta.
Brutális kettős emberölés Kislángon (frissítve)A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a bejelentéstől számított egy órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.
A nyomozás adatai alapján a gyilkos 2021. március 7-én hajnalban Kislángon, a kerítésen átmászva bejutott egy Szabadság utcai ingatlan területére, majd a családi ház udvarán található füstölőből házi húskészítményeket kísérelt meg eltulajdonítani. Cselekménye közben megzavarta őt a házban élő 81 éves nyugdíjas férfi és annak 73 éves élettársa, akik megpróbálták megakadályozni, hogy az elkövető elmeneküljön az ellopott füstölt áruval, ezért a 26 éves férfi egy késsel több alkalommal megszúrta a két idős embert, akik olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették. Az elkövető a holttesteket a ház udvarán található vízóraaknába rejtette és faágakkal takarta le őket, majd elmenekült a helyszínről.
A brutális gyilkos megmutatta, hogyan végzett a kislángi házaspárral (videó)A férfi gyanúsítotti kihallgatása során részletes beismerő vallomást tett a nyomozóknak.
Ráckeresztúri gyilkosság
Bejelentés érkezett a rendőrségre 2025. március 22-én a délelőtti órákban, hogy egy 64 éves ráckeresztúri nőt holtan találtak otthonában. A rendőrök a ráckeresztúri gyilkosság helyszínén helyszíni szemlét tartottak, melynek során megállapítást nyert, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.
Gyilkosság Ráckeresztúron: holtan találták otthonában a 64 éves nőt
A történtek kapcsán egy, szintén a lakásban élő 53 éves férfi került a rendőrség fókuszába, akit kihallgattak és gyanúsítottként őrizetbe vettek. A helyszínen ráckeresztúriaktól kérdeztük, értesültek-e a történtekről. Nem akadt olyan, aki ne hallott volna az esetről, mely megdöbbentette a helyieket.
Gyilkossági helyszínen jártunk: Ráckeresztúr megdöbbent
Halálra verte barátnőjét egy férfi Kajászón
Úgy megverte barátnőjét egy férfi Kajászón, hogy az belehalt a sérüléseibe. A megdöbbentő eset 2024 októberében látott napvilágot.
Úgy megverte a kajászói barátnőjét, hogy belehalt (videó) - Frissítve!
A rendőrség akkor így nyilatkozott: – Halált okozó testi sértés bűntett miatt folytatunk eljárást egy 41 éves kajászói lakos ellen. A férfi vasárnap otthonában olyan súlyosan bántalmazta 40 éves barátnőjét, hogy életét vesztette. A bántalmazót őrizetbe vettük, gyanúsítottként kihallgattuk és kezdeményeztük letartóztatását.
Sokkoló gyilkosság Fehérváron: lánya fejét is levágta az apa
65 évvel ezelőtt pokoli szörnyűség történt Székesfehérváron. Egy rejtélyes eltűnés kapcsán rövid idő alatt kiderült a sokkoló igazság, nem szimpla eltűnésről van szó, hanem egy brutális családi gyilkosságról. Szántó Rozália tragédiájáról akkoriban a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt. Hátborzongató múltidézőnk aktuális esetével kapcsolatban Dulai Péter kriminológus is írt az Élet elleni bűncselekmények elnevezésű Facebook-oldalán.
Sokkoló gyilkosság Fehérváron: lánya fejét is levágta az apa
Mint a megyei hírlap akkori hasábjaiból kiderült, a 35 éves Szántó Rozália egyedülálló, kedélybeteg nő olt, aki szüleivel élt a székesfehérvári családi házukban. Őt 1960. október 7-én látták utoljára. Kezdetben nagy visszhangja nem lett a dolognak, mert a középkorú nő évek óta nem mozdult ki otthonról, nem igazán találkozott emberekkel. A felvetés az volt, hogy a búskomor nő elutazott valahová. Felkutatására a rendőrség országos körözést rendelt el. Hiába keresték fel az ország elmegyógyintézeteit, a nyomozás nem vezetett eredményre. A rendőrség azonban nem nyugodott bele az ügybe. Az eltűnés kapcsán kihallgattak 30 tanút, amiből az kezdett körvonalazódni, hogy az eltűnéséért nem ő, hanem családja lehet a felelős.
76 éves nőt találtak holtan fehérvári otthonában
Egy 76 éves nőt holtan találtak otthonában Székesfehérváron 2024 októberében. Halálát az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint idegenkezűség okozta. Ugyanezen a napon a városban egy 70 éves férfi benzinnel lelocsolta és felgyújtotta magát a Feketehegy-Szárazrét vasúti megállónál, a helyszínen életét vesztette.
Gyilkosság is történt csütörtökön Székesfehérváron - vizsgálják az összefüggést az öngyilkossággal
Tragédia a feketehegyi vasúti megállónál: felgyújtotta magát
A táci késes gyilkos
A rendelkezésre álló adatok szerint 2021. október 17-én délután Tácon egy 22 éves férfi több késszúrással megsebesítette 62 éves vitapartnerét, aki ennek következtében a helyszínen meghalt.
Őrizetben a táci gyilkos, aki több késszúrással oltotta ki egy 62 éves férfi életétA férfit előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntett miatt hallgatták ki a nyomozók.
Öngyilkosságnak álcázott gyilkosság Dunaújvárosban
Elmúlt már éjfél 1976. február 16-án, amikor egy középkorú férfi jelent meg a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon. Azt állította, hogy együtt tévézett feleségével, de elaludt, majd sehol nem találta a házban az asszonyt. Végül addig kereste, amíg rá nem lelt az udvarban, ahol felakasztotta magát a kijárati ajtó melletti lugasnál lévő oszlopra.
Öngyilkosságnak álcázta a gyilkos brutális bűntettét: részletek!Sokáig úgy tűnt, hogy öngyilkosság történt. Később kiderült: a gyilkos csak álcának szánta, hogy eltüntesse nyomait.
A rendőrök nem sokkal később már a helyszínen vizsgálódtak és a látszat valóban az öngyilkosságra utalt, de azért nem zárták ki a gyilkosságot sem. Később a boncolás eredménye arra engedett következtetni, hogy a nő fején, illetve arcán lévő bevérzések közepes erővel ért, többszöri, tompa erőbehatásáról jöttek létre, az arc jobb élén lévő bevérzés pedig nagyobb erejű, tompa erőbehatására keletkezett.
Végül a 17 éves fiú megtört és bevallotta, hogy apja követte el a gyilkosságot, ő pedig segédkezett benne, eltüntette a nyomokat.
Várkörúti-gyilkosság
2010. május 26-án holtan találták lakásában K. T.-t. A férfit több, mint húsz szúrás, sérülés érte. Noha a gyilkosságot megpróbálták rablótámadásnak álcázni, az ügyészség az áldozat lányát, K. K.-t és barátját, B. R.-t vádolja, mégpedig előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel.
Várkörúti-gyilkosság - Előre kitervelték?Székesfehérvár - Az áldozat édesanyja szerint több momentum is az előre kiterveltségre utal. A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés fiatal vádlottjai ugyanakkor tagadják, hogy így történt volna.
Az ügyész elmondta, hogy álláspontja szerint mit követtek el a 2010. május 26-án, a Várkörúton történt emberölés vádlottjai, B. Roland és K. Krisztina, az áldozat lánya. Az ügyész úgy véli, hogy előre kitervelten történt az emberölés: a két fiatal elhatározta, hogy megölik a férfit, mert az ellenezte kapcsolatukat, és meg akarták szerezni a várkörúti ingatlan tulajdonjogát. Ez azt jelenti, hogy nyereségvágyból követték el a bűncselekményt, és nem csak a lakást, de K. T. egyéb vagyonát is akarták. Különös kegyetlenséggel történt az emberölés, mert több, mint 20 szúrás, sérülés volt az áldozaton, közülük az egyik 17 centiméter hosszan, mélyen felvágta a nyakat. Az ügyész az első rendű vádlottra B. Rolandra, mint tettesre és a másodrendű vádlott K. Krisztinára, mint bűnsegédre végrehajtható fegyházbüntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetést kért.
Brutális gyilkosság Nádasdladányban
2010 február 22-én brutális gyilkosság történt a faluban. A 66 éves egyedülálló férfival két gyilkosa több, mint tíz késszúrása végzett, de ezen kívül a fejét is több ütés érte. A falu közvéleményét mélyen megdöbbentette az eset, hiszen nem történt még hasonló a kistelepülésen, az áldozat pedig amolyan a légynek sem ártó, köztiszteletben álló polgár volt, gyermekkora óta ladányi. A két, 30 év körüli tettest a rendőrség hamar elfogta.
Brutális gyilkosság után - mit mutat a boncolás?Nádasdladány - Február 22-én brutális gyilkosság történt a faluban. A vizsgálat egy része mára lezárult.
2019- ben is történt gyilkosság Nádasdladányban, a Sport utcában egy férfit találtak szúrt sebekkel a mellkasán. A kiérkező mentők azonban a 28 éves kálozi férfi életét nem tudták megmenteni, a helyszínen elhunyt. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az ügy kapcsán előállított egy 22 éves székesfehérvári férfit, aki ellen a főkapitányság bűnügyi igazgatósága halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Akkor megírtuk azt is, hogy a két férfi egy sátoros rendezvényen szólalkozott, majd verekedett össze, s a biztonsági szolgálatnak kellett szétválasztaniuk őket. Ám hiába, mert később a gyanúsított agyonszúrta az áldozatot.
A városban sétálgat a nádasdladányi gyilkosEmbert gyilkolt egy férfi egy hónapja Nádasdladányban. Olvasónk jelezte, hogy az illetőt a napokban Székesfehérvár belvárosában látta sétálni. Hogy lehet ez? – kérdezte.
Móri mészárlás
Máig feldolgozatlan tragédia talán az egész ország számára az, ami 20 évvel ezelőtt, május 9-én történt a Fejér megyei kisvárosban. A móri mészárlásként elhíresült bankrablás ezen a napsütéses tavaszi napon borzolta fel a lassan folyó hétköznapokat.
Sosem feledhető fekete csütörtök - Húsz éve történt a móri mészárlásMáig feldolgozatlan tragédia talán az egész ország számára az, ami 20 évvel ezelőtt, május 9-én történt a Fejér megyei kisvárosban.
Az emberekbe oly mélyen beleivódott ez az esemény, hogy legtöbben máig élénken emlékeznek arra is, mit csináltak aznap, hol, hogyan érte őket a hír. A feltűnően nagyszámú rendőri jelenlét, az utak teljes ellenőrzése, a kiszivárgó információk arra engedtek következtetni: itt valami nagyon nagy baj történt. A Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségébe is megérkezett a telefonhívás, tudósítónk a helyszínről számolt be az eseményekről. Később is folyamatosan tudósítottunk a perekről, a fordulatokról, interjú is készült az egyik tettessel. Az évek során pedig a sajtó figyelmének középpontjába került a móri gyilkosokhoz elvezető Szebenyi István is, aki világháborús ereklyéket kutatni indult a tarjáni erdőbe, de olyan bizonyítékokat talált, ami először a veszprémi postásgyilkossághoz, majd közvetve a móri bankrablókhoz vezetett.