Életveszélyes manőver a fehérvári elkerülőn: dudálás sem állította meg a sofőrt

Mint olvasónk felvételein látszik, egy autós a körforgalom utáni kanyarban hajtott ki az út mellől, fittyet hányva az elsőbbségadási kötelezettségre. A sofőr nem várta meg, amíg elhalad a kamerás jármű, sőt, a mögötte érkezőket is veszélybe sodorta: egyikük csak úgy tudta kikerülni, hogy a szembeforgalomba áthúzódva előzte meg a felelőtlenül kiforduló kocsit.

Forrás: olvasónk

Hiába szólt a dudálás, az illető eszében sem volt megállni, és továbbhajtott, mintha mi sem történt volna. A helyszín különösen kockázatos, hiszen a körforgalom utáni kanyarban korlátozott a beláthatóság, így az ilyen manőverek pillanatok alatt balesethez vezethetnek.

