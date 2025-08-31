augusztus 31., vasárnap

Fedélzeti kamera felvétel

1 órája

Életveszélyes manőver a fehérvári elkerülőn: dudálás sem állította meg a sofőrt

Címkék#szembeforgalom#körforgalom#veszély

A fehérvári elkerülőn, a Balaton felől érkezve rögzített egy fedélzeti kamera egy veszélyes manővert, amely akár súlyos balesettel is végződhetett volna.

Feol.hu

Mint olvasónk felvételein látszik, egy autós a körforgalom utáni kanyarban hajtott ki az út mellől, fittyet hányva az elsőbbségadási kötelezettségre. A sofőr nem várta meg, amíg elhalad a kamerás jármű, sőt, a mögötte érkezőket is veszélybe sodorta: egyikük csak úgy tudta kikerülni, hogy a szembeforgalomba áthúzódva előzte meg a felelőtlenül kiforduló kocsit.

fehérvári elkerülő
Hihetetlen, mit csinált a sofőr a fehérvári elkerülőn.
Forrás: olvasónk

Hiába szólt a dudálás, az illető eszében sem volt megállni, és továbbhajtott, mintha mi sem történt volna. A helyszín különösen kockázatos, hiszen a körforgalom utáni kanyarban korlátozott a beláthatóság, így az ilyen manőverek pillanatok alatt balesethez vezethetnek.

Videón a fehérvári elkerülőn történt elképesztő eset

 

