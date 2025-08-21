augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

1 órája

Ezt a veszélyes fehérvári férfit keresi az egész ország

Címkék#halmosi tamás#rendőrség#orgazdaság

A rendőrség országos körözést adott ki Halmosi Tamás ellen, aki 1971. január 4-én született Székesfehérváron. A férfit szabadságvesztés letöltése céljából, valamint újabb bűncselekmények – köztük sikkasztás és csalás – megalapozott gyanúja miatt körözik.

Feol.hu
Ezt a veszélyes fehérvári férfit keresi az egész ország

A hatóságok szerint Halmosi nem először került a figyelem középpontjába: a férfi ellen több körözés is folyamatban van. A hivatalos iratokban sikkasztás , orgazdaság, valamint csalás is szerepel a kapcsolódó körözések között - fedezhető fel a police.hu oldalán. 

A körözés nem véletlen: a férfi a gyanú szerint komoly összegeket sikkaszthatott el, és több áldozat is csalás áldozatává válhatott. A rendőrség hangsúlyozza, hogy Halmosi Tamás veszélyesnek tekinthető, ezért aki felismeri, azonnal értesítse a hatóságokat, de semmiképpen se próbálja meg feltartóztatni saját maga.

A körözés országos érvényű, így a hatóságok minden csatornán igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét. A rendőrség közlése szerint minden információ, amely a férfi tartózkodási helyére vonatkozik, életbevágóan fontos lehet a körözés sikeres lezárása szempontjából.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu