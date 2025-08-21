Ezt a veszélyes fehérvári férfit keresi az egész ország

A hatóságok szerint Halmosi nem először került a figyelem középpontjába: a férfi ellen több körözés is folyamatban van. A hivatalos iratokban sikkasztás , orgazdaság, valamint csalás is szerepel a kapcsolódó körözések között - fedezhető fel a police.hu oldalán.

A körözés nem véletlen: a férfi a gyanú szerint komoly összegeket sikkaszthatott el, és több áldozat is csalás áldozatává válhatott. A rendőrség hangsúlyozza, hogy Halmosi Tamás veszélyesnek tekinthető, ezért aki felismeri, azonnal értesítse a hatóságokat, de semmiképpen se próbálja meg feltartóztatni saját maga.

A körözés országos érvényű, így a hatóságok minden csatornán igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét. A rendőrség közlése szerint minden információ, amely a férfi tartózkodási helyére vonatkozik, életbevágóan fontos lehet a körözés sikeres lezárása szempontjából.