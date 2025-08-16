Tűzeset
30 perce
Ezerötszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet
A Tavirózsa utca közelében keletkezett tűz.
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Kigyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Gárdonyban, a Tavirózsa utca közelében. Mintegy ezerötszáz négyzetmétert érintettek a lángok, amelyekhez a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi hivatásos, valamint a velencei önkéntes tűzoltókat riasztották. A rajok eloltották a tüzet − tájékoztat a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre