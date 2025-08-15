augusztus 15., péntek

Az éj leple alatt

1 órája

Feltörték a bicskei Sparban lévő ATM-et

Megdöbbentő esetről kaptunk tudomást. Az éj leple alatt ismeretlen tettesek betörtek a bicskei Spar áruházba és feltörték az Erste Bank ATM-jét.

Feol.hu

Meg nem erősített információk szerint, a feltételezett elkövetők először a bicskei áruház fotocellás ajtaját feszítették fel, majd célirányosan az Erste Bank ATM-jéhez mentek, ami a Spar eladóterében van. Úgy tudjuk, rablás történt a pénzkiadó automatánál. A pontos körülményeket egyelőre nem tudjuk, emiatt felkerestük a rendőrséget az ügyben, amint kapunk hivatalos tájékoztatás, közölni fogjuk.

Illusztráció: Úgy tudjuk, feltörték az Erste Bank bicskei ATM-jét.
Forrás: Magyar Nemzet/illusztráció

 

 

