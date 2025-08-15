Feltörték a bicskei Sparban lévő ATM-et

Meg nem erősített információk szerint, a feltételezett elkövetők először a bicskei áruház fotocellás ajtaját feszítették fel, majd célirányosan az Erste Bank ATM-jéhez mentek, ami a Spar eladóterében van. Úgy tudjuk, rablás történt a pénzkiadó automatánál. A pontos körülményeket egyelőre nem tudjuk, emiatt felkerestük a rendőrséget az ügyben, amint kapunk hivatalos tájékoztatás, közölni fogjuk.

Illusztráció: Úgy tudjuk, feltörték az Erste Bank bicskei ATM-jét.

Forrás: Magyar Nemzet/illusztráció