Fejér megye legsötétebb titkai: emberek, akik 25 éve köddé váltak + fotókkal
A rendőrség nyilvántartásában kilenc Fejér megyei név szerepel, akik több mint huszonöt éve ismeretlen körülmények között tűntek el, és máig nem került elő róluk semmilyen bizonyíték.Az eltűnt emberek történetei nem csupán a családtagok számára okoznak évtizedek óta feldolgozhatatlan fájdalmat, hanem a közösséget is mélyen megrázzák.
Az eltűnt emberek történetei több mint 25 éve íródnak – válaszok nélkül. A remény mégsem hunyt ki, a családtagok és a hatóság egyaránt bíznak abban, hogy egyszer kiderül az igazság.
Eltűnt emberek Fejér megyében – nyomtalanul eltűnt évtizedek óta
Három nappal a születésnapja után tűnt el
Petőfalvi László esetét különösen sokan ismerik: három nappal a születésnapja után veszett nyoma. Azóta több mint 25 év telt el – a családja azóta sem kap választ.
Újév hajnalán váltak láthatatlanná
Szloboda Zsolt és Oláh József is az új év első napján tűntek el. Az ünnep, amely másoknak örömet hoz, nekik egy életre csendet jelent.
Rejtélyes sors: nők és férfiak egyaránt eltűntek
Szabados Márta Anikó, Boros Józsefné, Nagy Jánosné, Kövesi László Imre, Guszter Lajos, Kovács Sándor, és Papp Mihály – mindannyian nyomtalanul eltűntek Fejér megyében. Azóta évtizedek teltek el, mégis ott áll a nevük a körözési listán, mintha megfagyott volna az idő. Családjaiknak a bizonytalanság maradt, az a kínzó kérdés, hogy élnek-e még, vagy örökre elveszítették őket. Az ügyek fájdalmas emlékeztetők arra, hogy az emberi sors olykor nyom nélkül képes eltűnni a múlt homályában.
Előzmények és közösségi fájdalom
Ahogy a Feol.hu rendszeresen emlékeztet rá, ezek az esetek nemcsak családi tragédiák: mély nyomot hagynak a városok és falvak közösségeiben. Minden eltűnés fájdalommal és bizonytalansággal tölti meg a hétköznapokat.
Kiskorúak, akik nem tértek haza
Vannak helyzetek, amelyek még tragikusabbak: 2024 decemberében írtuk meg, hogy 24 kiskorú szerepel a rendőrség eltűnt személyek listáján Fejér megyéből. Idén júliusban a gárdonyi rendőrök által keresett személyek között négy gyermek és több felnőtt szerepelt. 22 éve hiába várják haza Jónás Tibort is, aki még kamaszként tűnt el.
Ez a jelen: rendőrségi gyűjtőhely a nevek számára
A police.hu hivatalos körözési adatbázisában ma is ott vannak ezek az arcok és nevek.
A hatóság kér mindenkit: bármilyen információval rendelkezik, az életet menthet egy eltűnt személy esetében.
Összefogás, emlékezés, remény
Az eltűnt emberek Fejér megyében,-legyenek akár több évtizede keresettek vagy frissen eltűnt kiskorúak-, egyetlen közös pontja: a várakozás. A családok, a közösség és a hatóság összefogása életet menthet – soha nem késő, hogy valaki megtöri a csendet.
Ők, a már több, mint 25 éve eltűnt emberek Fejér megyéből – fotóikkal a galériában
- Szabados Márta Anikó – a fiatal nő nyomtalanul tűnt el, a hatóságok azóta is hiába keresik.
- Boros Józsefné – családja több mint két évtizede várja haza, fotója ma is ott van a rendőrségi körözési listán.
- Nagy Jánosné – eltűnése sokkolta a környezetét, az ügy mindmáig rejtély maradt.
- Kövesi László Imre – születésnapja után alig pár nappal tűnt el, azóta sem adott életjelet magáról.
- Guszter Lajos – egyetlen nyom nélkül veszett el, hozzátartozói azóta is reménykednek.
- Kovács Sándor – eltűnése óta több mint 25 év telt el, de a rendőrségi lista ma is őrzi a nevét.
- Papp Mihály – családja a mai napig nem tudja, mi történhetett vele.
- Petőfalvi László – három nappal születésnapja után vált köddé, ügyét máig homály fedi.
- Szloboda Zsolt – újév napján tűnt el, esete különösen megrázó és megmagyarázhatatlan.
A rendőrségi körözési fotóikat galériánkban lehet megtekinteni.
