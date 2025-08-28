Fejér megye legsötétebb titkai: emberek, akik 25 éve köddé váltak + fotókkal

Az eltűnt emberek történetei több mint 25 éve íródnak – válaszok nélkül. A remény mégsem hunyt ki, a családtagok és a hatóság egyaránt bíznak abban, hogy egyszer kiderül az igazság.

Eltűnt emberek Fejér megyében - több személy és kiskorú is nyomtalanul eltűnt. Egyes esetek több mint 25 éve keresést igényelnek

Forrás: Pixabay.com

Eltűnt emberek Fejér megyében – nyomtalanul eltűnt évtizedek óta

Három nappal a születésnapja után tűnt el

Petőfalvi László esetét különösen sokan ismerik: három nappal a születésnapja után veszett nyoma. Azóta több mint 25 év telt el – a családja azóta sem kap választ.

Újév hajnalán váltak láthatatlanná

Szloboda Zsolt és Oláh József is az új év első napján tűntek el. Az ünnep, amely másoknak örömet hoz, nekik egy életre csendet jelent.

Rejtélyes sors: nők és férfiak egyaránt eltűntek

Szabados Márta Anikó, Boros Józsefné, Nagy Jánosné, Kövesi László Imre, Guszter Lajos, Kovács Sándor, és Papp Mihály – mindannyian nyomtalanul eltűntek Fejér megyében. Azóta évtizedek teltek el, mégis ott áll a nevük a körözési listán, mintha megfagyott volna az idő. Családjaiknak a bizonytalanság maradt, az a kínzó kérdés, hogy élnek-e még, vagy örökre elveszítették őket. Az ügyek fájdalmas emlékeztetők arra, hogy az emberi sors olykor nyom nélkül képes eltűnni a múlt homályában.

Előzmények és közösségi fájdalom

Ahogy a Feol.hu rendszeresen emlékeztet rá, ezek az esetek nemcsak családi tragédiák: mély nyomot hagynak a városok és falvak közösségeiben. Minden eltűnés fájdalommal és bizonytalansággal tölti meg a hétköznapokat.

Kiskorúak, akik nem tértek haza

Vannak helyzetek, amelyek még tragikusabbak: 2024 decemberében írtuk meg, hogy 24 kiskorú szerepel a rendőrség eltűnt személyek listáján Fejér megyéből. Idén júliusban a gárdonyi rendőrök által keresett személyek között négy gyermek és több felnőtt szerepelt. 22 éve hiába várják haza Jónás Tibort is, aki még kamaszként tűnt el.

Ez a jelen: rendőrségi gyűjtőhely a nevek számára

A police.hu hivatalos körözési adatbázisában ma is ott vannak ezek az arcok és nevek.

A hatóság kér mindenkit: bármilyen információval rendelkezik, az életet menthet egy eltűnt személy esetében.

Összefogás, emlékezés, remény