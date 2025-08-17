augusztus 17., vasárnap

Undorító, amit a bicskei szörnyeteg tett, erre nincs mentség

Rendőrségi körözés alatt áll az a bicskei férfi, akit szexuális visszaélés miatt keresnek a hatóságok. A police.hu hivatalos közleménye szerint Bujka István ellen a Szolnoki Törvényszék bocsátott ki európai elfogatóparancsot.

Feol.hu

A 1985. december 23-án született Bujka István szülővárosa Bicske. A férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 198. paragrafusa alapján indult eljárás, amely kifejezetten a szexuális visszaélésekre vonatkozik. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy az eljárás során nemcsak belföldi, hanem nemzetközi szinten is kiadták az elfogatóparancsot − tájékoztat a police.hu.

elfogatóparancs
Elfogatóparancsot adtak ki Bujka István ellen.
Forrás: police.hu

Elfogatóparancs van érvényben

A körözést 2024. június 12-én rendelték el, az ügyben a Szolnoki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja intézkedett. A végrehajtást a Bicskei Rendőrkapitányság folytatja le. A hatóság közölte: aki a férfi hollétéről bármilyen információval rendelkezik, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget.

Ha bármilyen információval tud szolgálni a körözött férfi hollétét illetően értesítse a Bicskei Rendőrkapitányságot személyesen vagy telefonon:
Cím: 2060 Bicske, Kisfaludy u. 56., Telefonszám: +36 (22) 566-020

Körözött bűnözők Fejérből – őket is keresi a rendőrség

A rendőrség toplistáján nem csak Bujka István szerepel. Országos és európai körözés van érvényben a székesfehérvári születésű Halmosi Tamás ellen is, akit sikkasztás, orgazdaság és csalás miatt keresnek. Róla korábban mi is beszámoltunk.

A rendőrség körözési adatbázisában számos Fejér vármegyei bűnöző neve és arcképe szerepel, köztük olyanoké is, akik kifejezetten súlyos bűncselekmények miatt bujkálnak. A lista legveszélyesebb tagja a 60 éves Gregus Zoltán, akit a hatóságok közel két éve keresnek, miután szexuális erőszakot követett el egy 12 év alatti gyermek ellen.

Kapcsolati erőszak miatt körözik Szakács Györgyöt. A székesfehérvári férfi ellen februárban adott ki elfogatóparancsot a bíróság. 

 

