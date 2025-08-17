Undorító, amit a bicskei szörnyeteg tett, erre nincs mentség

A 1985. december 23-án született Bujka István szülővárosa Bicske. A férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 198. paragrafusa alapján indult eljárás, amely kifejezetten a szexuális visszaélésekre vonatkozik. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy az eljárás során nemcsak belföldi, hanem nemzetközi szinten is kiadták az elfogatóparancsot − tájékoztat a police.hu.

Elfogatóparancsot adtak ki Bujka István ellen.

Forrás: police.hu

Elfogatóparancs van érvényben

A körözést 2024. június 12-én rendelték el, az ügyben a Szolnoki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja intézkedett. A végrehajtást a Bicskei Rendőrkapitányság folytatja le. A hatóság közölte: aki a férfi hollétéről bármilyen információval rendelkezik, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget.

Ha bármilyen információval tud szolgálni a körözött férfi hollétét illetően értesítse a Bicskei Rendőrkapitányságot személyesen vagy telefonon:

Cím: 2060 Bicske, Kisfaludy u. 56., Telefonszám: +36 (22) 566-020