Félelmetes pillanatok egy fehérvári étteremben – életmentés lett a vacsora vége

Egy fiatal nő elsőként hívott mentőt, és laikusként elkezdte az életmentő beavatkozásokat. Nem sokkal később Szabadi bajtárs is a segítségére sietett, és szakszerű tudásával folytatta az életmentést. Az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően az idegentest végül távozott a légutakból, a beteg légzése pedig visszatért. Ez a sikeres életmentés egyértelműen bizonyította, hogy a gyors reagálás és az összefogás életet menthet - írja oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Életmentés egy étteremben: íme a szabadnapos hős!

Forrás: OMSZ / Facebook

Az időben megkezdett életmentésnek köszönhetően nem történt tragédia

Rövidesen a helyszínre érkező mentősök átvették a beteg ellátását, és a hölgyet stabil állapotban szállíthatták kórházba. Az életmentés tehát nemcsak az étteremben jelenlévőknek, hanem a szakembereknek is köszönhető, akik szakszerű ellátással biztosították a beteg további gyógyulásának lehetőségét.

A történet egyszerre mutatja meg a laikus segítők bátorságát és a hivatásos mentőápolók felkészültségét. Az életmentés minden helyzetben kulcsfontosságú, és ez az eset is arra emlékeztet bennünket, hogy egyetlen percnyi habozás is végzetes lehet. Szívből gratulálunk Szabadi Lantos Álmosnak és minden résztvevőnek, akik tudásukkal és helytállásukkal hozzájárultak ehhez a példás életmentéshez.

