1 órája
Félelmetes pillanatok egy fehérvári étteremben – életmentés lett a vacsora vége
Egy Fejér vármegyei étteremben történt az a megható eset, amely ismét bebizonyította, mennyire fontos a gyors segítségnyújtás. Szabadi Lantos Álmos, székesfehérvári mentőápoló szabadnapját töltötte, amikor felfigyelt arra, hogy egy idős nő rosszul lett az egyik asztalnál. A hölgy félrenyelt, majd eszméletét vesztette, így azonnal megkezdődött az életéért folytatott küzdelem. Íme egy újabb csodálatos életmentés története!
Egy fiatal nő elsőként hívott mentőt, és laikusként elkezdte az életmentő beavatkozásokat. Nem sokkal később Szabadi bajtárs is a segítségére sietett, és szakszerű tudásával folytatta az életmentést. Az összehangolt beavatkozásnak köszönhetően az idegentest végül távozott a légutakból, a beteg légzése pedig visszatért. Ez a sikeres életmentés egyértelműen bizonyította, hogy a gyors reagálás és az összefogás életet menthet - írja oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Az időben megkezdett életmentésnek köszönhetően nem történt tragédia
Rövidesen a helyszínre érkező mentősök átvették a beteg ellátását, és a hölgyet stabil állapotban szállíthatták kórházba. Az életmentés tehát nemcsak az étteremben jelenlévőknek, hanem a szakembereknek is köszönhető, akik szakszerű ellátással biztosították a beteg további gyógyulásának lehetőségét.
A történet egyszerre mutatja meg a laikus segítők bátorságát és a hivatásos mentőápolók felkészültségét. Az életmentés minden helyzetben kulcsfontosságú, és ez az eset is arra emlékeztet bennünket, hogy egyetlen percnyi habozás is végzetes lehet. Szívből gratulálunk Szabadi Lantos Álmosnak és minden résztvevőnek, akik tudásukkal és helytállásukkal hozzájárultak ehhez a példás életmentéshez.
Nemrégiben pedig egy baráti társaság tagjai vizsgáztak jelesre életmentésből, amikor a fürdőzés rémálommá vált.
