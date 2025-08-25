augusztus 25., hétfő

Tűzeset

1 órája

Ég a kisfaludi szarvasmarha telep! A helyszínen jártunk (helyszíni fotók, videó)

A kisflaudi szarvasmarha telepen lángol a szalmatároló, a helyszíni tapasztalatok szerint a tűzoltóság jelenleg is a lángok megfékezésén dolgozik.

Feol.hu
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Hatalmas veszteséggel számolhat valószínűleg a kisfaludi Aranybulla Zrt., melynek szarvasmarhatelepén óriási tűz keletkezett augusztus 25-én, hétfőn késő este. 

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A tűz Székesfehérvárról is jól látszódott már, a helyszínen pedig megdöbbentő helyzettel találkozhattak a telep munkatársai, a tűzoltóság és a rendőrség egyaránt: a szalmabála égett teljes terjedelmében a tárolásra szolgáló hangárban. Az első tapasztalatok szerint a telepen emberi és állati élet nincs veszélyben, a lángok megfékezése, a tűz oltása jelenleg is zajlik. 

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint hat vízsugárral oltják a lángokat. 

 

