2 órája
Ég a kisfaludi szarvasmarha telep! A helyszínen jártunk (helyszíni fotók, videó)
A kisflaudi szarvasmarha telepen lángol a szalmatároló, a helyszíni tapasztalatok szerint a tűzoltóság jelenleg is a lángok megfékezésén dolgozik.
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap
Hatalmas veszteséggel számolhat valószínűleg a kisfaludi Aranybulla Zrt., melynek szarvasmarhatelepén óriási tűz keletkezett augusztus 25-én, hétfőn késő este.
A tűz Székesfehérvárról is jól látszódott már, a helyszínen pedig megdöbbentő helyzettel találkozhattak a telep munkatársai, a tűzoltóság és a rendőrség egyaránt: a szalmabála égett teljes terjedelmében a tárolásra szolgáló hangárban. Az első tapasztalatok szerint a telepen emberi és állati élet nincs veszélyben, a lángok megfékezése, a tűz oltása jelenleg is zajlik.
A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint hat vízsugárral oltják a lángokat.