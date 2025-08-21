augusztus 21., csütörtök

Augusztus 20.

2 órája

Dulakodás és késelés árnyékolta be az ünnepi koncertet

Az augusztus 20-i ünnepi rendezvényen tragikus fordulatot vett az este, amikor a koncert idején késelés történt. A rendőrség gyorsan intézkedett, az elkövetőt rövid időn belül elfogták.

Feol.hu
Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A szemtanúk elmondása szerint a zenés program alatt, a tömegtől távolabb alakult ki vita két férfi között, amely hamar tettlegességig fajult. A hatóság emberei rövid időn belül megjelentek, letepertek valakit, majd bilincsben elvezették − tájékoztat a kisaldold.hu.

A vármegyei rendőr-főkapitányság közlése szerint az eset Mosonmagyaróváron, a Szent István király úton történt, miközben a város augusztus 20-i ünnepi programsorozata zajlott. A két helyi férfi vitájában egy 53 éves férfi késsel megsebesítette vitapartnerét, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

A sérültet a rendezvényt biztosító egészségügyi szolgálat látta el, a támadó ellen pedig súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indított eljárást a rendőrség.

A részletekről bővebben IDE kattintva olvashat.

 

 

