Közlekedés 29 perce

Gigadugó és baleset: Komoly közlekedési káosz az M1-esen

Úgy látszik ez egy ilyen nap. Reggel is egy műszaki hibás kamion okozott dugót az M1-esen Tatabánya térségében, most újabb hasonló hír érkezett, ám ezúttal Herceghalomnál okoz hatalmas fennakadást a teherautó, sőt egy baleset is történt a közelben.

Az Útinform közlése szerint, Az M1-es autópályán, Budapest felé, a Herceghalom térségében kiépített terelésben egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban. A 28-as km-nél csak a belső sáv járható. Több, mint egy órával is megnőhet a menetidő. Időközben az MKIF arról számolt be, hogy baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a 36-os km-nél a belső sávban, a forgalom 1 sávon halad. A két esemény miatt a dugó meghaladta a 15 km-t! Illusztráció: Elképesztő torlódás az M1-es autópályán, több mint 15 km-es a dugó.

Forrás: Kemma/archív

