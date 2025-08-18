augusztus 18., hétfő

Szörnyű

1 órája

Családi tragédia Gárdonyban: megölte édesanyját, majd önmaga ellen fordult

Címkék#édesanya#gyilkosság#tragédia

Felfoghatatlan dráma rázta meg a csendes Fejér vármegyei települést vasárnap. Egy idős asszonyt holtan találtak otthonában, halálát idegenkezűség okozta. A rendőrség részleteket is elárult a történtekről.

Feol.hu

Szörnyű családi tragédia történt Gárdonyban augusztus 17-én délután – erősítette meg a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A hatóságokhoz érkezett bejelentés alapján egy lakóházban holtan találtak egy idős nőt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás elsődleges adatai szerint az asszony fia lehetett az elkövető, aki egy hozzátartozónak küldött üzenetben maga ismerte be a szörnyű bűntényt. A vallomás után nem sokkal a férfi önkezével vetett véget életének.

A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, amely jelenleg is folyamatban van. A helyieket megrázta a történtek híre: a békés üdülővárosban senki nem számított ilyen szörnyű fordulatra. A hatóságok egyelőre további részleteket nem közöltek az ügyben.

 

