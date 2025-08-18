Családi tragédia Gárdonyban: megölte édesanyját, majd önmaga ellen fordult

Szörnyű családi tragédia történt Gárdonyban augusztus 17-én délután – erősítette meg a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A hatóságokhoz érkezett bejelentés alapján egy lakóházban holtan találtak egy idős nőt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás elsődleges adatai szerint az asszony fia lehetett az elkövető, aki egy hozzátartozónak küldött üzenetben maga ismerte be a szörnyű bűntényt. A vallomás után nem sokkal a férfi önkezével vetett véget életének.

A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, amely jelenleg is folyamatban van. A helyieket megrázta a történtek híre: a békés üdülővárosban senki nem számított ilyen szörnyű fordulatra. A hatóságok egyelőre további részleteket nem közöltek az ügyben.