Letartóztatták a gyanúsítottat

17 perce

Brutális támadás: Ütötték és rugdosták a menekülő férfit!

A Fejér Vármegyei Főügyészség indítványára a Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki két társával együtt bántalmazott egy menekülő férfit a dunaújvárosi uszoda előtt. A döntés nem jogerős.

Fotó: Illusztráció: Pexels

Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint két társával együtt brutálisan bántalmazott egy férfit 2025. július 18-án, Dunaújvárosban, közölte a Fejér Vármegyei Főügyészség. A támadás az uszoda előtti területen történt, ahol a sértett menekülni próbált, ám utolérték és többször megütötték, megrúgták. A bántalmazás következtében a férfi a földre került, és nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vád szerint a támadás olyan mértékű volt, hogy másokban is megbotránkozást és riadalmat kelthetett, emiatt a hatóság csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével vádolja a gyanúsítottat. Bár a férfi büntetlen előéletű, jelenleg több büntetőeljárás is folyamatban van vele szemben. Az ügyészség szerint alaposan feltehető, hogy szabadlábon újabb bűncselekményt követne el, így indítványozták letartóztatását, amelyet a Székesfehérvári Járásbíróság el is rendelt. A döntés azonban még nem jogerős, mivel a gyanúsított fellebbezett.

 

