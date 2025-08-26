augusztus 26., kedd

Izsó névnap

14°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megdöbbentő

43 perce

Elkerülte volna az igazoltatást, börtönbe került

Címkék#börtön#fiatalember#Fejér vármegye

Érdekes igazoltatáson van túl a rendőrség. Egy felsőnyéki férfi ittasan, eltiltás hatálya alatt autózott Ozorán, majd az árokba tolatott miután igyekezte elkerülni a hatósággal való kontaktot, végül börtön lett a vége.

Feol.hu

A police.hu közleményéből kiderül, a Simontornyai Rendőrörs munkatársai a Fejér vármegye szomszédságában lévő településen, Ozorán járőröztek, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy autós a rendőrautó láttán megpróbál megfordulni. A manőver nem jött össze, az autót vezető 23 esztendős felsőnyéki férfi az árokba hajtott, majd a vezető ülésből a hátsó ülésre mászott – olvasható a hírben

börtön
Ittasan és jogsi nélkül próbálta megúszni az igazoltatást, börtön lett a vége.
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Nem jött össze a menekülés, börtön lett a vége

Természetesen a rendőrök azonnal igazoltatták a szabálytalankodó férfit, akinél a szonda pozitív értéket jelzett, ráadásul az általa bemondott névhez nem tartozott vezetői engedély. Az események miatt elállították, hogy őrizetbe vegyék, majd a Tamási Rendőrkapitányságon folytatódott a történet. A férfi ott továbbra is az igazoltatáskor bemondott személynek adta ki magát, de a nyilvántartóban talált kép eltérést mutatott ki – olvasható a police.hu-n. Mint kiderült, a 23 esztendős fiatalemberről korábban már érkezett egy bejelentés, erre a szolgálatirányító parancsnok is emlékezett: akkor Felsőnyéken „rodeózott" jogsi nélkül. Mivel megegyezett az akkor igazoltatott személy és a szombaton előállított sofőrrel, így az ittas és az eltiltás hatálya alatti vezetés mellett azért is büntető feljelentést tettek a férfi ellen, mert más adatait adta meg.

A történet itt még nem ért véget, hiszen az Ozorán használt piros autó forgalmi engedélye lejárt és kötelező felelősségbiztosítás sem volt rajta, így ezért szabálysértési feljelentés is készült – írja a rendőrség. Mint azt a police.hu írja, a férfi ellen hét körözésvanérvényben az ittas autós ellen, akinél egy korábbi pénzbüntetést már elzárásra változtattak át, így az adminisztráció után börtönbe szállították a fiatalembert.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu