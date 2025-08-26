Elkerülte volna az igazoltatást, börtönbe került

A police.hu közleményéből kiderül, a Simontornyai Rendőrörs munkatársai a Fejér vármegye szomszédságában lévő településen, Ozorán járőröztek, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy autós a rendőrautó láttán megpróbál megfordulni. A manőver nem jött össze, az autót vezető 23 esztendős felsőnyéki férfi az árokba hajtott, majd a vezető ülésből a hátsó ülésre mászott – olvasható a hírben.

Ittasan és jogsi nélkül próbálta megúszni az igazoltatást, börtön lett a vége.

Nem jött össze a menekülés, börtön lett a vége

Természetesen a rendőrök azonnal igazoltatták a szabálytalankodó férfit, akinél a szonda pozitív értéket jelzett, ráadásul az általa bemondott névhez nem tartozott vezetői engedély. Az események miatt elállították, hogy őrizetbe vegyék, majd a Tamási Rendőrkapitányságon folytatódott a történet. A férfi ott továbbra is az igazoltatáskor bemondott személynek adta ki magát, de a nyilvántartóban talált kép eltérést mutatott ki – olvasható a police.hu-n. Mint kiderült, a 23 esztendős fiatalemberről korábban már érkezett egy bejelentés, erre a szolgálatirányító parancsnok is emlékezett: akkor Felsőnyéken „rodeózott" jogsi nélkül. Mivel megegyezett az akkor igazoltatott személy és a szombaton előállított sofőrrel, így az ittas és az eltiltás hatálya alatti vezetés mellett azért is büntető feljelentést tettek a férfi ellen, mert más adatait adta meg.

A történet itt még nem ért véget, hiszen az Ozorán használt piros autó forgalmi engedélye lejárt és kötelező felelősségbiztosítás sem volt rajta, így ezért szabálysértési feljelentés is készült – írja a rendőrség. Mint azt a police.hu írja, a férfi ellen hét körözésvanérvényben az ittas autós ellen, akinél egy korábbi pénzbüntetést már elzárásra változtattak át, így az adminisztráció után börtönbe szállították a fiatalembert.