Rendőrségi megerősítés: kifosztottak egy belvárosi bankautomatát

A megdöbbentő eset, információink szerint csütörtökön éjfél körül történhetett, amikor az elkövetők behatoltak a Kossuth téren lévő SPAR áruházba, ahol az eladótérben lévő Erste Bank ATM-ből, bankautomatából loptak.

A rendőrség hivatalosan is megerősítette a bankautomata lopást: ismeretlen elkövetők feltörték a bicskei SPAR-ban lévő ATM-et.

Forrás: Facebook/Illusztráció

A bűncselekmény kapcsán megkerestük a rendőrséget. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a következő hivatalos tájékoztatást adta a történtekről: