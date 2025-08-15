6 órája
Rendőrségi megerősítés: kifosztottak egy belvárosi bankautomatát
Megindult az eljárás! Megérkezett a rendőrség hivatalos válasza a bankautomata lopással kapcsolatban, megerősítve a korábbi híreket, miszerint ismeretlen tettesek feltörtek egy ATM-et Bicske központjában.
A megdöbbentő eset, információink szerint csütörtökön éjfél körül történhetett, amikor az elkövetők behatoltak a Kossuth téren lévő SPAR áruházba, ahol az eladótérben lévő Erste Bank ATM-ből, bankautomatából loptak.
A bűncselekmény kapcsán megkerestük a rendőrséget. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a következő hivatalos tájékoztatást adta a történtekről:
Megkeresésére tájékoztatjuk, hogy Bicske Kossuth terén lévő áruházában ismeretlen elkövetők egy bankautomatát feltörtek. Az eset kapcsán a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága lopás elkövetése miatt indított büntetőeljárást.