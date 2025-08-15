augusztus 15., péntek

Mária névnap

25°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A bűncselekmény Bicskén történt

6 órája

Rendőrségi megerősítés: kifosztottak egy belvárosi bankautomatát

Címkék#atm#SPAR#bankautomata#rendőrség#lopás#Erste Bank#áruház

Megindult az eljárás! Megérkezett a rendőrség hivatalos válasza a bankautomata lopással kapcsolatban, megerősítve a korábbi híreket, miszerint ismeretlen tettesek feltörtek egy ATM-et Bicske központjában.

Feol.hu

A megdöbbentő eset, információink szerint csütörtökön éjfél körül történhetett, amikor az elkövetők behatoltak a Kossuth téren lévő SPAR áruházba, ahol az eladótérben lévő Erste Bank ATM-ből, bankautomatából loptak.

A rendőrség hivatalosan is megerősítette a bankautomata lopást. A bicskei SPAR-ban lévő ATM-et ismeretlen elkövetők feltörték.
A rendőrség hivatalosan is megerősítette a bankautomata lopást: ismeretlen elkövetők feltörték a bicskei SPAR-ban lévő ATM-et.
Forrás: Facebook/Illusztráció

A bűncselekmény kapcsán megkerestük a rendőrséget. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a következő hivatalos tájékoztatást adta a történtekről:

Megkeresésére tájékoztatjuk, hogy Bicske Kossuth terén lévő áruházában ismeretlen elkövetők egy bankautomatát feltörtek. Az eset kapcsán a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága lopás elkövetése miatt indított büntetőeljárást.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu