Baleseti összefoglaló

1 órája

Megbénult a közlekedés két Fejér megyei település között

Az elmúlt héten több közlekedési esemény is felhívta magára a figyelmet. A balesetek Fejérben ismét megmutatták, mennyire fontos az óvatosság az utakon.

Feol.hu

Szerencsére most nem történt tragikus kimenetelű karambol, de így is akadtak kisebb sérülések, komoly torlódások és jelentős fennakadások a közlekedésben. A balesetek Fejérben leginkább a nagyobb főutakon történtek: az M7-es autópályán, a 81-es úton és a 8-as főúton is volt példa ütközésre. A balesetek nemcsak az érintett autósoknak, hanem a közlekedők szélesebb körének is gondot okoztak, hiszen a forgalom lassulása és a lezárások sokakat érintettek.

Balesetek Fejérben
Balesetek Fejérben: szerencsésnek mondható hét van mögüttünk
Forrás: FMH-archív

Balesetek Fejérben: teljes útzár a 81-esen

Közlekedési baleset történt 2025. augusztus 21-én 13 óra 38 perc körül a 81-es számú főút 13. kilométerszelvényében, ahol egy teher és egy személygépjármű ütközött össze. A helyszíni szemle és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon teljes útlezárás volt érvényben, kerülni a 8204-es úton Fehérvárcsurgó érintésével lehetett.

Motoros és személyautó karambolozott az M7-esen

Egy motorkerékpáros és egy személyautó szenvedett utoléréses balesetet az M7-es autópálya 45-ös kilométerszelvényénél, Velence térségében, a Balaton felé vezető oldalon. A motoron és a kocsikban is csak a vezetője utazott. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók és a pákozdi NOÉ Speciális Kutató-mentő ÖTE önkéntes tűzoltói érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. 

Baleset a 8-as főúton 

Összeütközött két gépkocsi Székesfehérváron, a 8-as főút 1-es kilométerszelvényénél, a körforgalom közelében. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon

Fa dőlt az útra Vál és Kajászó között

Teljes útzár volt érvényben a Vál és Kajászó közötti útszakaszon, miután egy nagyméretű fa dőlt az úttestre, teljesen elzárva a forgalom elől. A hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, hogy megkezdjék az akadály eltávolítását. A váratlanul kidőlt fa jelentős forgalmi fennakadást okozott, megbénítva a két település közötti közlekedést. 

Tömegbaleset az M1-esen

Bicske térségében, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán vasárnap délelőtt négy személyautó karambolozott. A járművekben összesen tíz ember utazott, akikhez mentők érkeztek a helyszínre.

Tűz a hulladéklerakóban

Bár nem baleset, de nem mehetünk el szó nélkül a vasárnap reggeli tűzeset mellett sem, hiszen nem az első alkalom, hogy óriási területen csaptak fel a lángok a  Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút közelében található hulladéklerakóban.

A múlt hét nem volt ilyen szerencsés Fejérben 

Augusztus második hetében szörnyű tragédia rázta meg Fejért, az előszállási benzinkúton történt baleset mindenki számára feldolgozhatatlan és eszünkbe juttatta, hogy milyen kiszámíthatatlan a sors.

 

