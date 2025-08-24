Megbénult a közlekedés két Fejér megyei település között

Szerencsére most nem történt tragikus kimenetelű karambol, de így is akadtak kisebb sérülések, komoly torlódások és jelentős fennakadások a közlekedésben. A balesetek Fejérben leginkább a nagyobb főutakon történtek: az M7-es autópályán, a 81-es úton és a 8-as főúton is volt példa ütközésre. A balesetek nemcsak az érintett autósoknak, hanem a közlekedők szélesebb körének is gondot okoztak, hiszen a forgalom lassulása és a lezárások sokakat érintettek.

Balesetek Fejérben: szerencsésnek mondható hét van mögüttünk

Forrás: FMH-archív

Balesetek Fejérben: teljes útzár a 81-esen

Közlekedési baleset történt 2025. augusztus 21-én 13 óra 38 perc körül a 81-es számú főút 13. kilométerszelvényében, ahol egy teher és egy személygépjármű ütközött össze. A helyszíni szemle és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon teljes útlezárás volt érvényben, kerülni a 8204-es úton Fehérvárcsurgó érintésével lehetett.